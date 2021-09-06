Yangın sebeplerinden ilk sırada yol kenarına söndürülmeden atılan sigara izmaritleri geliyor

KKTC genelinde son bir haftada 18 yangın meydana gelirken, bu yangınlarda 104 bin 275 TL’lik zarar oluştu.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 30 Ağustos-5 Eylül tarihlerini kapsayan itfaiye raporuna göre, çıkan yangınların sebepleri; “yol kenarlarına ve arazilere söndürmeden atılan sigara izmaritleri, faal durumdaki klimada aşırı yüklemeden dolayı meydana gelen kısa devre, ihmal ve dikkatsizlik, sirayet, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, oluşan kısa devreler ve diğer sebepler” olarak sıralandı.

Yangınların 8’i Gazimağusa’da çıkarken, Lefkoşa, Güzelyurt ve İskele’de 3’er, Girne’de de 1 yangın kayıtlara geçti.

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06/09/2021 13:59