Yangın söndürme uçağı için üs talep ettiler

Güney Kıbrıs’ın, ileri sürülmekte olan Türkiye’den Rum kesimine yönelik mülteci akışlarının dizginlenmesi için çabalarını yoğunlaştırdığı, aynı zamanda Avrupa Birliği içerisinde müttefikler ve destekler aradığı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, mülteci meselesi ve siyasi sığınma konusunun, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris ile Rum kesimine günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin arasındaki görüşmede ele alındığını haber verdi.

Fransız İçişleri Bakanının, iltica talepleri reddedilen mültecilerin gönüllü bir şekilde ülkelerine geri dönmeleri hedefiyle, Sahra Altı Afrika’sındaki Fransızca konuşan ülkelerle işbirliği yolunun açılması için inisiyatif alınması amacıyla, Rum İçişleri Bakanlığının bu yöndeki talebinin yerine getirilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade ettiğini ileten gazete, Lefkoşa Rum kesiminde bir araya gelen iki bakanın, Fransa’nın 2022 yılının ilk yarısında AB dönem başkanlığını üstelenecek olması ışığında, iltica, göçmenlik ve siyasi koruma konularını ele aldıklarını belirtti.

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin’in, Fransız Hükümetinin Rum hükümetine yönelik desteğini ilettiğini yazan gazete, Darmanin’in, AB’nin yaklaşan Fransız dönem başkanlığı esnasında, önceliğin AB’nin dış sınırlarının korunması, aynı zamanda Güney Kıbrıs gibi ön safta yer alan üye devletlere yönelik yardımlaşma olacağını söylediğini aktardı.

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris ise açıklamasında “Yeni Avrupa Anlaşmasının” ilerlemesi konusunda Fransız başkanlığına destek belirtirken, Güney Kıbrıs açısından önemli olan şeyin, yalnızca sınırların ve yeşil hattın korunması değil, üçüncü ülke vatandaşlarının ülkelerine geri dönmeleri olduğunu vurguladı.

Nuris’in Darmanin’i, artan mülteci akışları ve mültecilerin kabulüne ilişkin orantısız baskılarla ilgili olarak Güney Kıbrıs’taki durum hakkında bilgilendirdiğini yazan gazete, Nuris’in, Afrika kıtasından gelenlerde artış gözlemlenmeye başladığını söylediğini de iletti.

Gazeteye göre Nuris “Kıbrıs’taki düzensiz mültecilerin yüzde 80’inin işgal altındaki bölgeler ve yeşil hat aracılığıyla Türkiye’den geldiklerini ve bundan ötürü problemin ele alınması ve çözülmesiyle ilgili özel bir yöntem gerektiğini” de iddia etti.

Görüşmede, iki ülkenin karşı karşıya bulundukları ortak problemlere bağlı olarak, dış sınırların korunması gibi önemli konularda görüş birliğine varıldığını da yazan gazete, “Yeni Avrupa Göç ve İltica Anlaşması” konusunda ise iki bakanın, dayanışma ve sorumluluk ilkelerinin adil bir şekilde uygulanması temelinde anlaşmaya varılmasının gerekli olduğu konusunda mutabık kaldıklarını iletti.

RUM KESİMİ YANGINLARLA MÜCADELE İÇİN UÇAK ÜSSÜ MEYDANA GETİRİLMESİ KONUSUNU YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Görüşmenin sonunda siyasi koruma ve yangınların söndürülmesi konularının da ele alındığını kaydeden gazete, İçişleri Bakanı Nuris’in, yangın söndürme için bir uçak üssü meydana getirilmesine ilişkin öneriyi yineleyerek, Güney Kıbrıs’ın, Fransa’nın da katılmakta olduğu Avrupa Birliğinin RescEU programına katılma arzusunu dile getirdiğini iletti.

MÜLTECİLER KONUSUNDA ANASTASİADİS BAŞKANLIĞINDA TOPLANTI

Alithia gazetesinde yer alan habere göre ise, mülteciler konusunda ünümüzdeki hafta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında bir toplantı yapılacağını açıklayan İçişleri Bakanı Nuris, Yeşil hat üzerinden gerçekleşen mülteci akışlarında son iki aydır ciddi bir artış gözlemlendiğini iddialarına ekledi.

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08/11/2021 11:47