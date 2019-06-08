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Yangın söndürüldü

Baf’ta dün sabaha karşı saat 05.00 sularında çıkan yangının kundaklama sonucu meydana geldiğine inanıldığı belirtildi.

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08/06/2019

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Yangın söndürüldü

Baf’ta dün sabaha karşı saat 05.00 sularında yangın çıktığı ve geniş alana yayılan yangının, ancak 5 saatte söndürülebildiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, yangın söndürme çalışmalarına iki Kamov 32 yangın söndürme helikopteri, Rum Orman Dairesi’ne ait iki yangın söndürme uçağı, 6 yangın söndürme aracı ve Rum polisine ait bir helikopterin katıldığını yazdı.
Yangının şans eseri ikamet edilen bölgelere sıçramadığını kaydeden gazete, üç ayrı yerden aynı anda başlayan yangının, kundaklama sonucu çıktığına inanıldığını belirtti.

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TAGS: baf, yangın, haber, kıbrıs
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