Yangın sonucu 2 kişi yaralandı!

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16/11/2021

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Yangın sonucu 2 kişi yaralandı!

Kermiya bölgesinde Sosyal Konut Apartmanlarında yaşanan yangın sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin olay yerinden elde ettiği bilgilere göre blok 17'de yangın çıktı.

Saat 20.30 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine iki ambulans sevk edildi.

Çıkan yangın sonucu 17. Blok'taki bir dairede hasar meydana geldi. Polis soruşturması devam ediyor.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

Saat 20.00 sıralarında,  Lefkoşa'da Kermiya Sosyal Konutlar Bölgesinde, Mehmet Demirbilek'in kalmakta olduğu dairenin yatak odası içerisinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.  Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.  Çıkan yangın sonucu bahse konu yatak odası içerisinde bulunan,  dolap, yatak, komedin, halı,  klima iç ünitesi ile sair eşyalar yanarak zarar görürken,  pencere camı ısıdan patlamak suretiyle zarar meydana geldi. Meydana gelen ısı ve dumandan  dolayı koridor sıvaları dökülmek, diğer tüm odalar ise  islenmek suretiyle hasar gördü.  Soruşturma devam etmektedir.

16/11/2021 21:14
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TAGS: Yangın sonucu 2 kişi yaralandı!, haberkibris,
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