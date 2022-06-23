Yangın yeniden alevlendi...

Mersinlik tarafında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hem Tatlısu hem de Kantara köyüne doğru ilerliyor.

Mersinlik tarafında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hem Tatlısu hem de Kantara köyüne doğru ilerliyor.

Kıbrıs Postası'nın yangın yerinden elde ettiği bilgiye göre, yangının yola yaklaştığı ve asfaltı geçmemesi için yolun ıslatıldığı, iş araçlarının da hazır bekletildiği belirtildi.

Yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ederken, hava araçlarının akşam olacağı nedeniyle çalışmayı bırakacağı da kaydedildi.

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23/06/2022 20:26