Yangına giden itfaiye aracı devrildi

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24/11/2023

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Yangına giden itfaiye aracı devrildi


Boğazköy Bölgesinde, bugün saat 10:45 sıralarında,  alınan bir yangın ihbarını nedeniyle bölgeye giden arazöz yangın söndürme aracı ile yolda geri dönüş yapıldığı esnada, araç tekerinin yolun sol tarafında bulunan yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşmesi sonucu,  araç sol yan tarafı üzerine devrildi.
Meydana gelen kaza sonucu itfaiye aracında görevli olarak bulunan 4 İtfaiye Mensubu, kontrol maksatlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmış ve yapılan muayenelerinin ardından taburcu oldu.

24/11/2023 13:47
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TAGS: haber, kıbrıs
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