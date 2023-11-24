Yangına giden itfaiye aracı devrildi

Boğazköy Bölgesinde, bugün saat 10:45 sıralarında, alınan bir yangın ihbarını nedeniyle bölgeye giden arazöz yangın söndürme aracı ile yolda geri dönüş yapıldığı esnada, araç tekerinin yolun sol tarafında bulunan yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşmesi sonucu, araç sol yan tarafı üzerine devrildi.

Meydana gelen kaza sonucu itfaiye aracında görevli olarak bulunan 4 İtfaiye Mensubu, kontrol maksatlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmış ve yapılan muayenelerinin ardından taburcu oldu.

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