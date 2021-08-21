Baf’a Bağlı Skulli Köyü Yakınlarında Yangın Çıktı

Güney Kıbrıs’ta, Baf kazasına bağlı Skulli köyü yakınlarında, bugün öğle saatlerinde büyük bir yangın çıktığı haber verildi.

Rum haber kaynakları, yangına karadan üç itfaiye aracı yanı sıra Orman Dairesi ve Avcılık Dairesi’ne bağlı araçların, havadan ise iki helikopter ve Orman Dairesi’ne bağlı üç yangın söndürme uçağının müdahale etmekte olduğunu bildirdi.

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21/08/2021 15:45