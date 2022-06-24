Yangında son durum

Mersinlik bölgesinde Salı günü öğle saatlerinden beri devam eden yangın henüz kontrol altına alınamadı. Dün akşam saat 19.30 itibarıyla havadan müdahale durdu. Bu sabah itibariyle havadan müdahale yeniden başlayacak.

Yangın alanına giden Başbakan Ünal Üstel, “Manzara dün akşamkinden kötü. Basınçlı su tankeri olan, su tankeri olan herkesi yangın kriz merkezine gelerek söndürme çalışmalarına katılmaya çağırıyorum” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’ndan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başbakan Ünal Üstel, bölgede çok acil su tankerlerine ihtiyaç olduğunu belirterek, su tankeri olan vatandaşlara bölgeye gitmeleri çağrısı yaptı.

Yangına müdahale zorlaşıyor...

İskele Kaymakamı Toroslu yangının Kantara'ya geçmediğini açıkladı.

Toroslu su tankeri olan vatandaşlara yardım çağrısı yaparak, vatandaşların su konusunda destek sağlamak için tankerleriyle kriz merkezine ulaşmalarını istedi.

Rüzgarın yangının seyrini belirlediğini ifade eden Toroslu, dün akşama göre an itibarıyla durumun daha iyi olduğunu ancak yangının seyrinin rüzgarla bir anda değişebileceğini belirtti.

Tatlısu Belediye Başkanı Orçan ise "En büyük ihtiyaç tanker, su ve paletli dozer.. Yarın sabah insan gücüne çok ihtiyaç olacak" dedi

Güney Kıbrıs Yardıma Hazır Olduğunu Bildirdi

Güney Kıbrıs Orman Dairesi Müdürü Charalambos Alexandrou, Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamalarda, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin talep edilmesi halinde 40 kişilik ekibin desteğe hazır olduğunu ifade etti.

Bu habere tepkiniz:



24/06/2022 07:12