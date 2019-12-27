Yangında yeni gelişme!

Lapta'da faaliyet gösteren LA Otel'de bu sabah henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı çıkan yangında 71 yaşındaki Patricia Elizabeth Ann HUGHES yaşamını yitirdi.

Polisten alınan bilgiye göre, LA Otel'de çıkan yangın sonucu otel müşterisi olan İngiliz uyruklu, 71 yaşındaki Patricia Elizabeth Ann HUGHES hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen bazı şahıslar ambulans ile hastaneye sevk edildi. Yangına polis, itfaiye ekipleri ile otel çalışanları müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Yangın ile ilgili polis soruşturması devam ediyor.

27/12/2019 11:20