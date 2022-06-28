Yangından Etkilenen Bölgeler, Felaketten Zarar Gören Vatandaşlar Ziyaret Edildi

Evkaf çatısı altında hareket eden, iyiliği yaygınlaştırmayı, yardımlaşmayı amaçlayan İyilik Gönüllüleri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Birliği (YTB) ile iş birliği yaparak yangından etkilenen bölgeleri, felaketten zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

Yaşanan yangın felaketinin ilk gününden kolları sıvayan Evkaf ekipleri, itfaiye çalışanlarına, yangın söndürme gönüllülerine soğuk içecek ve yemek gibi ikramlarda bulunmuş, ayrıca ekipman desteği sağlayarak her an sahada yer almıştı.

Öte yandan yangının bitmesiyle birlikte soğutma çalışmalarına da katılan Evkaf İyilik Gönüllüleri ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Birliği Mersinlik, Ardahan ve Topçu köyünde yangından maddi manevi zarar gören aileleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Yapılan ziyaretlerde çocuklarımızın bu felaketten en az hasarla kurtulabilmeleri ve yaşanan kötü olayları unutturabilmek adına palyaço gösterileri, balon oyunları ve çeşitli oyunlar düzenlendi. Ardından çocuklara oyuncaklar hediye edilerek felaketin izlerinin silinmesi hedeflendi.

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28/06/2022 15:56