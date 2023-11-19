Yangından panik oldu 7 metre yükseklikten aşağı atladı

Gazimağusa’da bir dairede çıkan yangın sırasında panik yaşayarak 7 metre yükseklikten atlayan Hasan Şahan yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 04.40 sıralarında, Gazimağusa’da, Cahit Sıtkı Tarancı Sokak üzerinde Hasan Şahan’ın (E-27) kiracı olarak kalmakta olduğu birinci kattaki dairenin mutfak kısmında muhtemelen buzdolabının kısa devre yapması yangın meydana geldi.

Yangın esnasında ikametgahta kalmakta olan Hasan Şahan, yaşamış olduğu panik neticesinde, ikametgahın penceresinden yaklaşık 7 metre yüksekliğinden aşağıya atladı. Hasan Şahan’ın kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde her iki ayağında kırık teşhisi ile tedavisi sürüyor.

Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu, mutfak içerisinde bulunan, buzdolabı, gazocağı ve fırın, mutfak dolapları ile sair eşyalar yanarak diğer odalar ise islenerek zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.