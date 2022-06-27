Yangınla ilgili tutuklanan zanlılar mahkemeye çıkarıldı

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27/06/2022

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Yangınla ilgili tutuklanan zanlılar mahkemeye çıkarıldı

Mersinlik bölgesinde 4 gün süren ve binlerce dönüm ormanlık alanın yanmasına neden olan yangının başlamasıyla ilgili gözaltına alınan iki zanlı, bugün Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı.       

BRT'nin haberine göre, yangınla ilgili mahkemeye çıkarılan zanlılardan araç operatörü tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest kaldı.

Mahkeme, yangının başladığı yerdeki evin sahibi olan diğer zanlının ise tutukluluk süresini bir gün daha uzattı. Edinilen bilgiye göre, polis mahkemedeki ifadesinde, yangının başladığı bölgedeki evin izinsiz olduğunu, yanan iş aracıyla ilgili incelemenin sürdüğünü kaydetti.

 

27/06/2022 18:31
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TAGS: Yangınla ilgili tutuklanan zanlılar mahkemeye çıkarıldı
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