Yangınlar 6 gündür sürüyor. 9 kundaklama teşebbüsü tespit edildi

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24/08/2023

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Yangınlar 6 gündür sürüyor. 9 kundaklama teşebbüsü tespit edildi

 Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, yangınların 6 gündür devam ettiği ülkede gün içerisinde 9 kundaklama teşebbüsü tespit edildiğini aktardı.

Kikilias, yaptığı açıklamada ülkenin farklı bölgelerinde günlerdir devam eden yangınlar karşı topyekun mücadele verildiğini hatırlatarak, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı yangınların kontrolden çıktığına da dikkat çekti.

Kikilias, başkent Atina'nın yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde Parnita Dağı ormanlık alanında ve Atina'nın yaklaşık 60 kilometre kuzeyindeki Avlona bölgesinde sabah 08.00'den itibaren 9 kundaklama teşebbüsünün tespit edildiğini kaydetti.

Şüphelilerin gözaltına alındığını belirten Kikilias, "Kaçamayacaksınız. Sizi bulacağız ve adalete hesap vereceksiniz" diye konuştu.

Yunan Devlet Televizyonu ERT ise kundaklama şüphesi ile 4 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Gözaltına alınanlardan birinin üzerinde yapılan aramada, pamuk, dürbün ve genelde kampçıların doğada ateş yakmak için kullandıkları magnezyum çubukları bulundu.

Şüphelilerden ikisinin üzerinden çakmak ve yanıcı madde içeren şişe çıktı.

Ormanlık alanda gezdiği bölgelerde yangın çıktığı tespit edilen 45 yaşındaki bir kişi de gözaltına alındı.

 

24/08/2023 20:40
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TAGS: Yangınlar 6 gündür sürüyor. 9 kundaklama teşebbüsü tespit edildi
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