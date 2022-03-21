Yangınlarda Yaklaşık 345 Bin TL Zarar Meydana Geldi

KKTC’de geçen hafta toplam 15 yangın çıktı. Yangınlarda, 344,900 TL zarar meydana geldi.

Polisten yapılan açıklamada, 14-20 Mart tarihlerini kapsayan süre içerisinde çıkan yangınların bölgelere göre dağılımı şöyle belirtildi:

“Gazimağusa 4, Girne 4, Güzelyurt 3, Lefkoşa 2, Gemikonağı 1, İskele 1”

Açıklamada, yangınların muhtemel sebeplerinin, çöp bidonları içerisine sönmemiş sigara izmaritlerinin atılması, aşırı yüklenmeden dolayı elektrik panolarının kısa devre yapması, faal durumdaki odun sobasının koltuğu tutuşturması, açık olan ampulün bez parçaları üzerine düşüp bez parçalarını tutuşturması, faal durumdaki fritözün içindeki yağın aşırı ısınarak alevlenmesi, mangal bacasında biriken yağların alevlenmesi olduğu kaydedildi.

Ayrıca, rüzgârın etkisiyle ağaç dallarının elektrik tellerine çarpması sonucu tellerden çıkan kıvılcım, aşırı ısınan şömine bacasının çatıdaki merteği tutuşturması, şöminenin içerisindeki yanan odun parçalarının battaniye üzerine düşmesi, aşırı ısınan şömine bacasının çardak bölümündeki katranlı kâğıdı tutuşturması, faal durumda bırakılan yıkama makinesinin kısa devre yapması, jeneratörde meydana gelen kısa devre, klimanın elektrik aksamlarında oluşan kısa devre olduğu belirtildi.

BİR HAFTADA 19 HUSUSİ SERVİS OLAYI

Aynı tarihler arasında ülkede 19 hususi servis olayı meydana geldiği ifade edilen açıklamada, olayların bölgelere şöyle kaydedildi:

“Girne 11, Lefkoşa 6, Güzelyurt 1, Gazimağusa 1”

Açıklamada, hususi servis olayları ise palmiye ağacının üzerinde ve çatı katında mahsur kalan kedilerin ve büzlerin arasına sıkışan 2 yavru köpeğin kurtarılması, trafik kazası sonucu yolun içerisine dağılan yol kenarındaki toprakların temizlenmesi, dairesinin balkonunda mahsur kalan şahsın kurtarılması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak sıralandı.

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21/03/2022 14:59