Yangınların nedeni, söndürülmeden atılan sigara izmariti

İtfaiye ekipleri geçen hafta çıkan 2 yangına ve 11 olaya müdahale etti.

İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 30 Ekim- 5 Kasım tarihlerini kapsayan sürede çıkan yangınlarda toplam 2 bin 500 TL zarar oluştu. Yangınların muhtemel sebebi, söndürülmeden atılan sigara izmariti olarak açıklandı.

İtfaiyenin müdahale ettiği hususi servis olayları ise, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların kurtarılması, araçların motor bölümünde, binanın tavan arasında ve derin kuyuya düşen kedilerin kurtarılması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak sıralandı.