Yanık olayı ile hepimiz genellikle kaza sonucu karşılaşırız. Özellikle mutfakta yaşadığımız kızgın yağ sıçraması, çaydanlıktan kaynar su dökülmesi gibi olaylar hepimizin başına gelebilir. Bu tip yanık olaylarında acıyı dindirmek için yapılacak şeyleri bilmek ve bu tip yanıklarda ilk müdahale çok önemlidir. Peki yanığa ne iyi gelir? Yanığa ilk müdahale nasıl yapılmalıdır? Yanığa iyi gelen besinler, evde doğal çözümleri nelerdir? İşte yanık konusunda merak edilenler...

Yanık ile hayatımızda en az bir kere karşılaşırız. Bu yanık olayı, ufak bir yağ sıçraması ya da çayımızı üzerimize dökmek gibi ufak olaylar olabileceği gibi daha mühim vakalar da olabilir. Yanığın derecesine göre evde doğal çözümler ile tedavi edebilirsiniz. Fakat ileri derecede yanıklar için kesinlikle doktora gitmeniz gerekir. Yanığa ne iyi gelir, yanığa ilk müdahale nasıl yapılmalı, yanığa evde doğal çözümler ile yanığa ilk gelen besinler konularını makalemizde maddeler halinde detaylıca inceledik.

YANIK DERECELERİ VE ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Yanık, ısı, elektrik, kimyasal madde, sürtünme ya da radyasyon nedeniyle et veya deri üzerinde meydana gelen bir yaralanma çeşididir. Yanığın derecesine göre yaranın geçme süresi ve tedavisi farklıdır. Yanık derecesi ise deride işlediği katmanlara göre değişir. Yanığın oluşmasının farklı sebepleri vardır. Bunlar termal yani ısı ile olan, elektriksel yanıklar, kimyasal yanıklar, güneş yanığı, radyasyon gibidir.

Birinci derece yanıklar: Bu tip yanıkta sadece üst katman etkilenmekte olup evde tedavisi mümkündür. Sadece deride kızarıklık olarak görülür.

İkinci derece yanıklar: Yanığın alt katmanlara geçmesi ve kan damarları ile örtü dokusunun zarar görmesi durumudur. Su kabarcıklarının oluştuğu bu yanıkta tıbbi yardım gerekse bile evde müdahale yapılabilir.

Üçüncü derece yanıklar: Bu yanıklarda, yara derinin tüm katmanlarına geçer. Deride beyaz renk oluşur ve şiddetli ağrı yapar. Bu tip yanıklar müdahale uzman tarafından yapılması gerekir.

Dördüncü derece yanıklar: Yanığın kas veya kemik dokusuna kadar derin dokuları etkilemesi durumudur.