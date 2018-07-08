Yanında Çalıştığı Kişinin Evinden Yaklaşık 11 Bin Tl Para Çaldı, Tutuklandı

Kaplıca’da yanında çalıştığı Ullrick Backer’in evinden yaklaşık 11 bin TL para çalan 46 yaşındaki H.U. (E-) tutuklandı. Polis, kapağı açık olan çelik kasadan 2 bin Euro ve 700 TL çalındığını belirtti. Hırsızlığın, 10 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri arasında olduğu tahmin ediliyor.

GİRNE VE GÜZELYURT’TA KASTİ HASAR…



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne ve Güzelyurt’ta iki aracı kasti hasara uğratan iki kişi tutuklandı.

Girne’de, Hasan Esat Işık Sokak’ta park halinde bulunan Sinah Abadı’ye ait aracın ön camını kıran A.S. (E-37) ile Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi park halinde bulunan Yıltan Cesur’a ait aracın lastiğini patlatan K. B. (E-40) tutuklandı.

Abadi’nin aracının camının geçtiğimiz Haziran ayında kırıldığı, Cesur’un aracının lastiğinin dün patlatıldığı, araçlara kasti hasar verenlerin de dün tutuklandığı belirtildi.