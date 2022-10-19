Yanlış adresten mail atan Bakan istifa etti

İngiltere'de İçişleri Bakanı Suella Braverman, kişisel e-posta adresini kullanarak resmi bir belge göndermesinin ardından kuralları teknik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıkladı. Braverman, İngiltere'de 1834'ten bu yana en kısa süre görevde kalan içişleri bakanı oldu.

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın 43 gün önce atadığı İçişleri Bakanı olan Braverman görevini bıraktığını duyurdu.

Braverman, Twitter'dan paylaştığı istifa mektubunda, kişisel e-postasını kullanarak resmi bir belge gönderdiğini ve kuralları teknik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

Braverman, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün erken saatlerde, politika katılımının bir parçası olarak ve göçle ilgili hükümetin politikasına destek toplamak amacıyla kişisel e-postamdan parlamentodaki güvenilir bir meslektaşıma resmi bir belge gönderdim. Bu teknik bir kural ihlali teşkil ediyor. Bildiğiniz gibi, belge yakında yayınlanacak göçle ilgili bir Bakanlar Kurulu yazısı taslağıydı. Büyük bir kısmıyla ilgili zaten milletvekillerine bilgi verilmişti. Yine de görevi bırakmam doğru olur."

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19/10/2022 21:55