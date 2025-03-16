Yanlış alarm tüm şehri sokağa döktü

Cuma günü Güney Kaliforniya'da 4,6 büyüklüğünde deprem yaşandığına dair şehirde yaşayanlara uyarı yapıldı. Panik yapan vatandaşlar gerçeği kısa sürede öğrenince derin bir nefes aldı.

YANLIŞ ALARM ŞEHİRDE PANİK YARATTI

Güney Kaliforniya'da yer alan San Diego'nun kuzeydoğusunda bulunan Bombay Beach yakınlarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandığına dair bir uyarı yapıldı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), yerel saatle 10:26 PT’de (13:30 ET) meydana geldiği belirtilen depremin San Andreas Fayı üzerindeki hareketlilikle bağlantılı olabileceğini duyurdu.

BÖLGEDE 8.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLENİYOR

Fakat gerçek 2 saat sonra ortaya çıktı. USGS 4,6'lık deprem alarmını geri çekti. Uzmanlar, en aktif fay hatlarından biri olan ve 8,0 büyüklüğünde deprem yaşanacağı konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. 30 yıl boyunca bölgede büyük bir depremin yaşanmamasından dolayı büyük deprem olması olası.