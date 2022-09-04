İlişkiniz iyi ve güzel ilerliyor gibi görünse de aslında yolunda gitmeyen birçok şey olabilir. İlişkinizde bazı anlarda huzursuz hissediyorsanız bu durum partnerinizin davranışlarından kaynaklı olabilir. Belki de yanlış bir kişiyle ilişki yaşıyor olabilirsiniz. Partnerinizin sizin için doğru bir insan olmadığını gösteren bazı işaretler var.

İlişkiler her zaman sorunsuz devam etmez. Ancak çok sevdiğiniz partnerinizle beraberken kendinizi huzursuz hissediyorsanız bu durum doğru kişiyle birlikte olmadığınızı gösterir. Yanlış kişiyle birlikte olduğunuzu gösteren işaretler nelerdir? sorusunun yanıtını bu yazımızda bulabilirsiniz.

ÖZEL ALANA SAYGI

İlişkilerde birlikte geçirilen zamanlar çok kıymetlidir. Ancak her iki tarafında yalnız vakit geçirebileceği zamanların olması gerekir. Bazı partnerler sürekli birlikte olmak her şeyi beraber yapmak ister.

Bu durum bir süre sonra her iki tarafa da farkında olmadan zarar verir. Özel alanınıza saygı duymadan bir partner sizin için asla doğru kişi değildir. Bu durumda ilişkinizi tekrar gözden geçirmeniz gerekebilir.

FARKLI DAVRANMAK

Sağlıklı ve düzgün bir ilişki yaşamak istiyorsanız partnerinizin sizi olduğu gibi kabul etmesi gerekir. Ancak sevgilinizle birlikteyken onun istediği gibi biri olmaya çalışıyorsanız ya da farklı davranmaya çalışıyorsanız bu doğru bir ilişkide olmadığınızı gösterir.

Partnerinizin eleştirileri ve tavırları farkında olmadan değişmenize sebep oluyorsa bulunduğunuz ilişkiyi gözden geçirmenin vakti gelmiş demektir.

SORUNLARI KONUŞAMAMAK

Her ilişkide problemler olur. Çiftler arasında yaşanan fikir ayrılıkları ve tartışmalar çok doğaldır. Ancak partnerinizle tüm sorunlarınızı konuşarak çözmeniz gerekir.

Doğru bir iletişim kurabildiğiniz bir ilişkiyi yürütebilmek her zaman daha kolay olur. Ancak partneriz bunu başaramıyorsa ve onunla sorunlarınızı konuşmaktan çekiniyorsanız muhtemelen sizin için doğru kişi değildir.

Konuşamadığınız problemler her zaman daha büyük sorunlara yol açar. Bu sebeple bu ilişkinizi bitirmeyi düşünebilirsiniz.

ORTAK GELECEK PLANI

Birbirini gerçekten seven ve birlikte olmaktan büyük keyif duyan çiftler birlikte gelecek planı yapar.

Burada bahsetmek istediğimiz sadece evlilik değil. Ancak geleceği yönelik hayâllerinde size yer vermeyen bir partnerle birlikteyseniz mutluluğu yakalamanız neredeyse imkansız hale gelir.

Sizi gerçekten seven ve değer veren biri birlikte gelecek planları yapmaktan mutluluk duyar.

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04/09/2022 15:44