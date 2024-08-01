Yanlış klima kullanımı lejyoner hastalığı riskini artıyor!

Sıcak havalarla birlikte klima kullanımının da arttığını belirten uzmanlar, yanlış klima kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek sağlık sorunları konusunda uyarıyor.

Uzun süre klimalı ortamda kalındığında vücudun uyum sağlayamayacağını dile getiren Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Aşırı klima kullanımı sonucunda nem dengesi bozulacağı için vücudumuzda dehidrasyon yani sıvı kaybı ortaya çıkabilir. Ayrıca yaygın kas ağrıları, kramplar, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetlere neden olabilir.” dedi. Klima bakımının da düzenli yapılması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Aytaç Atamer, aksi durumda enfeksiyon hastalıkları riskinin arttığını ve başta lejyoner hastalığı olmak üzere farklı sorunların klima kullanan kişilerde sık olarak görüldüğüne vurgu yaptı.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, özellikle yaz aylarında hayatımızı kolaylaştıran ve günlük yaşantımızın daha verimli geçmesini sağlayan klimaların yanlış kullanılması durumunda neden olabileceği sağlık sorunları hakkında bilgi verdi.

Klima ayarı 21-22 derecede tutulmalı

Sıcakların artması ile beraber klima kullanımı da artıyor. Klimaların modern hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Klima kullanırken yanlış bildiklerimiz de vardır. Bu nedenle klima kullanmanın kurallarına uymamız gerekir. Klima kullanırken özellikle sıcaklığını 21- 22 derece arasında tutmamız gerekir. Klimanızı 1-2 saat kadar kullanıp, bu süre sonunda ise bulunduğunuz ortamın havalandırılmasını sağlamalısınız. Temiz havanın içeriye girmesi gerekir.” dedi.

Klimanın uzun süre kullanıldığı zamanlarda, ortamın havası soğuduğu için vücudun bu sıcaklığa birden uyum sağlayamadığına dikkat çeken Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Bu nedenle vücudun enerji tüketimi artıyor. Buna bağlı olarak da birtakım sorunlar ortaya çıkabiliyor, klima çarpması denen şikayetlere neden olabiliyor. Klima aynı zamanda ortamın nem dengesini de bozabiliyor. Ortamdaki bağıl nem oranının yüzde 50 olması gerekir. Aşırı klima kullanımı sonucunda nem dengesi bozulacağı için vücudumuzda dehidrasyon adını verdiğimiz sıvı kaybı ortaya çıkabiliyor.” şeklinde konuştu.

Yanlış kullanım sağlık sorunlarına neden olabiliyor

Aşırı klima kullanımı sonucunda gözlerde ve burunda kurulukla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonuna benzer bulgular ortaya çıktığına vurgu yapan Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Klima kullanırken klimadan çıkan havanın direkt olarak vücudumuza çarpmaması gerekir. Klima havasını tavana vermekte fayda vardır. Klima karşısına uzun süre oturmak, hareketsiz kalmak, gece karşısında yatmak, yaygın kas ağrıları, kramplar, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetlere neden olabilir. Klima hayatımızı kolaylaştırsa da birtakım problemlere de yol açabiliyor.” uyarısında bulundu.

Lejyoner hastalığı klima kullanan kişilerde sık görülüyor

Klima bakımlarının yapılmasının da son derece önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Aytaç Atamer, sözlerini şöyle tamamladı:

“Klimanın filtrelerinin değiştirilmesi, temizliğine ve bakımına dikkat edilmesi gerekir. Eğer bunlar yapılmazsa, enfeksiyon hastalıkları riski artmaktadır. Bunların başında gelen lejyoner hastalığı da klima kullanan kişilerde sık olarak görülmektedir. Klima kullanım, özellikle immün sistemi zayıf olan kişilerde daha fazla risk faktörü yaratabilmektedir. Çünkü vücudumuz üretmiş olduğumuz ısı ile kullandığımız arasında bir dengede çalışmaktadır. Uzun süre klima karşısına oturmak immün sistemi zayıf olan kişiler için sıkıntıya neden olmakta ve buna bağlı olarak da kas ağrıları, soğuk algınlığı, sindirim gibi şikayetlere neden olmaktadır.”