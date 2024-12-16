Yanlış makyaj ürünü gözde enfeksiyona yol açabilir

Makyaj, çoğu insanın günlük rutininde vazgeçilmez bir yer tutuyor. Göz sağlığını korumak ve göz çevresine zarar vermemek için makyaj ürünlerinin bilinçli seçilmesinin göz sağlığı açısından çok önemli olduğunu paylaşan Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, “Yanlış ürün seçimi çeşitli enfeksiyonlar, kirpik kenarı iltihapları, alerjik reaksiyonlar veya göz kuruluğu gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Göz ve çevresinde kızarıklık, batma, sulanma, çapaklanma ve görmenin bulanıklaşması gibi belirtilerin gözlemlendiği noktada hızlıca hekime başvurmak çok önemli” dedi.

Makyaj materyallerinin kirpik hattı ve meibomian bezlerinde birikmesi kronik inflamasyon ve göz kuruluğuna sebep olabilir. Bu yüzden her gün makyaj yapmaktansa, bu malzemelerin sadece özel günlerde kullanılmasının olası riskleri önemli ölçüde azaltabileceğini dile getiren Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, “Bu ürünlerin alerjik etkileri de çok önemli. Piyasadaki makyaj malzemelerinin çoğunda alerjik reaksiyon riski azaltılmış anlamına gelen hipoallerjenik ibaresi yer alsa da her bünyede etkilerin farklı olabileceği unutulmamalı. Kendimizi tanımalı ve vücudumuzun hangi ürüne nasıl tepki verdiğini aklımızda tutarak bize iyi gelmeyenlerden uzak durmalıyız” diye konuştu.

Makyaj mutlaka temizlenmeli

Her gün sonunda cildin makyajdan iyi bir şekilde arındırılması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Burcu Usta Uslu, “Piyasada çokça bulunan makyaj temizleme ürünlerinden hangisinin seçileceği konusunda bir göz doktoruna, dermatoloğa ya da eczacıya danışılması en sağlıklı opsiyondur. Ancak burada unutulmaması gereken nokta; seçilen ürün içeriğinin temiz olması, herkese uygun olacağı anlamına gelmediğidir. Alerjik reaksiyonlar açısından ürünün kişiye zarar vermeyeceğinden emin olmanın en iyi yolu deneme yanılmadır. Bu yüzden de amacı ne olursa olsun gözünüze uygulamayı düşündüğünüz her yeni ürünün tester’ını kullanmak ve vücudunuzun vereceği tepkiyi düşük dozlarda uygulayarak görmek, oluşabilecek zararları minimuma düşürür” şeklinde konuştu.

Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, makyaj yaparken göz sağlığına zarar gelmesini önleyecek 11 öneriyi paylaştı: