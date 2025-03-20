Yanlış uyku pozisyonu ağrı sebebi olabilir! Doğru pozisyonu keşfedin

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Trisha Pasricha, boyun ve sırt ağrıları için en etkili çözümün, ekstra yastığı vücudun alt kısmına yerleştirmek olduğunu vurguladı.

Washington Post'ta yayımlanan makalesinde Dr. Pasricha, yan yatarak uyuyanların bacaklarını hafifçe büküp aralarına bir yastık yerleştirmelerini tavsiye ediyor.

Bu yöntemin kalça ve dizlerdeki basıncı azaltacağını belirten doktor, "Daha sonra, yatağa temas eden kolunuzu diğer omzunuza doğru uzatarak o kolunuzu kucaklayın" şeklinde öneride bulunuyor.

2021 yılında gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, bu tür destekler olmadan yan yatmak, boyun ve sırt ağrılarının şiddetlenmesine neden olabiliyor.

Dr. Pasricha, sırt üstü uyuyanların da yastığı dizlerinin altına yerleştirebileceğini belirtiyor. Bu sayede sırt kaslarının gevşeyeceğini ve uyku esnasında doğal kıvrımını koruyacağını ifade ediyor.

Sağlıklı yaşam sitesi Healthline'a göre, vücudunun her iki tarafında da ağrı hisseden kişiler, yan yatmak yerine bu pozisyonu tercih edebilirler. Ayrıca, diz altına yerleştirilen yastık, uyku sırasında daha rahatsız pozisyonlara geçmeyi önleyebilir.

Dr. Pasricha, yüzüstü uyuyanlara ise pelvis veya kalça kemiğinin altına yastık yerleştirmelerini öneriyor. Bu şekilde, omurganın eğildiği bölgeye destek sağlanarak beldeki gerginlik azaltılabilir.

Uzman, bu pozisyonda uyuyanların boyundaki gerilimi azaltmak ve hava yolunu açık tutmak için başlarının altına ince bir yastık koymalarını tavsiye ediyor.

Dr. Pasricha, uyku apnesi veya sinüs tıkanıklığı yaşayan kişilerin, ekstra bir veya iki yastıkla başlarını 30-60 derece yükselterek uyuyabileceklerini belirtiyor.

Dr. Pasricha, "Yükseklik, burun sıvısının burun deliklerinden geriye doğru değil, ileriye doğru akmasına yardımcı olur" diyor.

Doktor, uyku alışkanlıklarını değiştirmenin başlangıçta garip gelebileceğini, ancak birçok hastasının olumlu sonuçlar aldığını ifade ediyor. Bununla birlikte, vücudun alt kısmına yastık yerleştirmenin ağrıya neden olması durumunda, bu uygulamadan kaçınılması gerektiğini vurguluyor.

Dr. Pasricha, yazısında farklı uyku pozisyonlarının hangi durumlarda faydalı veya zararlı olabileceğine de değiniyor. Örneğin, yan yatmak omuz ve kalçalara baskı uyguladığı için bu bölgelerde ağrısı olan kişilerin şikayetlerini artırabilir.

Öte yandan, tıkayıcı uyku apnesi olan kişilerin daha rahat nefes alabilmek için genellikle bu pozisyonda uyumaları tavsiye ediliyor. Bununla birlikte, sırt üstü yatmak bu sorunu yaşayanlar için pek uygun olmayabilir. 2015 tarihli bir araştırmada, sırt üstü uyumayı bırakan hastaların uyku apnesi şiddetinde azalma görüldüğü belirtilmişti.

Yüzüstü yatmak ise omurgadaki baskıyı artırdığı için pek önerilmiyor. Dr. Pasricha, bu pozisyonun özellikle boyun ve sırt ağrılarına olumsuz etki ettiğini söylüyor. Uyku pozisyonunu değiştirmek birçok kişinin ağrılarını hafifletebilir, ancak şiddetli ağrılar çekiyorsanız veya uyku apnesi gibi bir durumdan şüpheleniyorsanız, bir doktora başvurmanızda fayda var.