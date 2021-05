''Yanlışların düzeltilmesi için katkı koymak istedik''

Solar enerji şirketleri, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) “Yenilenebilir Enerji Kurulu (YEK) Tüzük Değişikliği” hakkında önerilerde bulundu.

Cabacaba Solar LTD., Agrosia Solar LTD., Asel Engineering LTD., K.Paralik İşletmeleri LTD., AirkamSolar (Airkam Trading LTD.), Fab LTD., Ertan Arnal LTD. ve Mehmet Sarikaya TİC. LTD.’ten oluşan sekiz solar enerji şirketi, KIB-TEK Genel Müdürü ile Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine yönelik yazıda, yanlışların düzeltilmesi için katkı yapma isteğini ortaya koydu.

Şirketler söz konusu önerileri, bilgi amacıyla Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na, Kıbrıs Türk Makina Mühendisleri Odası’na (KTMMO), Elektrik Mühendisleri Odası’na (KTEMO), Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’ne (KTEMB) de gönderdi.

Solar enerji şirketleri, şu tespit ve önerilerde bulundu:

“1.) Üretilen Enerjinin Şebekeye Aktarılması: KIB-TEK şebekesine bağlı akıllı sayaçların tamamı elektronik olarak KIB-TEK merkeze bağlıdır ve voltaj, harmonic, reaktif, peak yük, peak enerji aktarımları ve bunun gibi tüm detaylı veriler sağlıklı bir şekilde her 15 dakikada 1 aktarılmak kaydı ile takip edilmektedir. Inverter çıkışına, ayrı sayaç konulması, başta KIB-TEK’in planlamalarında değişikliğe gitmesi, mali olarak gerekli hazırlıkta olması ve bu sayaçların montajı konusunda saha da ve ofis de gerekli ekiplerin oluşturulması ile mümkündür. Fakat mevcut durumda, ülkemizde 3 faz sayaç 3 aydır yoktur. Trafo ve line-tap’lar için gereken ihalelere aylardır çıkılamamaktadır. Doğru planlama olmadığı sürece sektöre engel olabilecek ve zaman kaybı ve ek bir maliyet yaratacak bir konudur. Dünyanın farklı noktalarında çift sayaç takılmasının sebebi, sayaçların manuel olması, bir diğer değişle dijital olmamasından dolayıdır. Bizim şebekemizde öyle bir problem yoktur. Ekstra sayaç takılması talebinin öncelikli olarak çıkartılması gerekmektedir. Eğer bu maddedeki amaç, voltaj, harmonic vb. değerleri kontrol altına almak ve cezai yaptırım uygulayabilmek ise, söz konusu sayaç sahibinin kurallara uymasını sağlamak adına tarifesini geçici akıma değiştirilebilir ve solar sistemden yararlanamaması sağlanır.

2.) KIB-TEK’in solar enerji kurulumları için mahalle bazlı yapacağı ölçümleri online olarak sitesinde yayınlanması, böylelikle kapasitesi dolmuş veya hali hazırda sorun yaşanan bölgelere bakanlık ve kurulumcu şirketler tarafından başvuru yapılmaması sağlanmış olur. Bu sayede KIB-TEK ve Bakanlık da iş yükü oluşturulmaz, bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında kurulumcu firmalar ve halkın da vizeli proje çizdirerek para harcamasının önüne geçilerek tasarruf sağlanır.

3.) 21.04.2021 de alınan ‘Güneş paneli satışını ve kurulumunu yapan firmalar tüketiciler adına KIB-TEK fatura döküm birimine gelerek döküm ve kapak talep etmektedirler. Aynı kişi adına farklı firmalardan sürekli döküm talep edilmektedir. Döküm talep eden firmaların elinde ilgili kişiler adına döküm alabilmeleri için herhangi bir yetki belgesi de yoktur. 1 /2021 sayılı Genel Müdürlük genelgesi göz önüne alınarak Güneş Paneli satışı ve kurulumu yapan firmalara tüketicilerle ilgili dökümler verilmeyecektir. Tüketici Güneş paneli tesis ettirecekse bizzat kendisinin dökümünü alıp fotokopi olarak çoğaltarak (kaç yerden teklif alacaksa) İlgili firmalara vermesi yönünde bilgilendirilecektir. Böylece tüketicilere ait fatura bilgilerinin izinsiz ne firmalara ne de başka kişilerin eline geçmesi engellenmiş olacaktır.’ yazısı hakkında müşterinin kuruma gitmesi, daha fazla insan ve araç (hali hazırda park yeri sorunu vardır) yoğunluğu oluşturacağı gibi, bulunduğumuz çağda, ilkel bir yöntemdir. Yıllık enerji dökümünü gösteren belgelerin (kapak ve kWh dökümü) ONLINE olarak müşteriye KIB-TEK portalı (website veya telefon programı) aracılığı ile tedarik edilmesi gerekmektedir. Hem kâğıt tasarrufu sağlanarak çevremizi koruruz, hem de elektrik kurumunda gereksiz insan kalabalığı önlenerek iş yükü azaltılır ve covid-19 hastalığının bulaşma riskini azaltmış oluruz.

4.) Bir diğer konu, Yenilenebilir Enerji tüzüğünde değişikliğe istinaden, yeni kayıtlı veya 12 ay geçmişi olmayan iş yerlerinden puant gücüne bakılarak izinlendirme yapılacaktır. KIB-TEK dökümleri alınırken, kapak üzerinde puant gücünün yazılı olması sağlanırsa, yine KIB-TEK’e ayrı olarak yapılacak başvuruları önleyeceği gibi, hali hazırda yoğunluğun bulunduğu bölümlerde ekstra bir iş yükü oluşturmamasını sağlar. Puant gücünün ön kapağa yazılması ile birlikte kâğıt tasarrufu sağlanarak çevremizi koruruz, elektrik kurumunda gereksiz insan kalabalığı önlenerek iş yükü azaltılır ve covid-19 hastalığının bulaşma riskini azaltmış oluruz.

Yapılması gereken diğer hususlar:

-İlk aşamada yoğun güneş enerjisi olan mahallerdeki trafoların mevcut ihtiyaca göre güçlendirilmesi ve ivedi şekilde mahallelerde trafonun bulunduğu yerlere konteyner bazlı solar enerjiye uygun, uzun ömürlü merkezi depolamalı sistemlerin yerleştirilmesi. Bu sayede, mahalledeki solar enerji sistemlerinden kaynaklı voltaj ve harmonic dengesizlikler giderilecek olup, aşırı enerji talebi (peak yük) esnasında veya solar enerjinin hava şartları sebebi ile dengesiz enerji giriş-çıkışı yaptığı zamanlarda devreye otomatik olarak girip, arz güvenliğini sağlayabilecektir. Bölgesel (dağıtık-decentralized) depolama sistemlerinde kayıplar minimum seviyeye çekilecektir. KIB-TEK şebekesindeki ‘peak’ zamanlardaki talep, gündüz solar enerji üretimi veya KIB-TEK’in ihtiyaç fazlası ürettiği enerji ile şarj edilen akülerden karşılanabilecek olup, bölgesel arz güvenliği sağlanacak ve sürdürülebilir solar enerji kurulumlarının önü açılabilecektir. Akü yatırımı KIB-TEK tarafından karşılanacaktır. Yatırım maliyeti, tasarruf edilecek yakıttan, peak zamanlarda kullanılan yüksek yakıt miktarından, bakım onarım çalışmalarından karşılanabileceği gibi, maktu ücrete de kısa süreliğine 1TL solar enerji fonu eklenerek karşılanabilecektir.

- KIB-TEK şebekesini güçlendirmek, bakım çalışmalarında KIB-TEK şebekesini rahatlatacak ve şebekedeki harmonic kontrolünü yapabilecek özellikte algoritma tabanlı merkezi akü bloklarının entegrasyonunun sağlanması. Bunun sonucunda, şebekedeki yük ve gerilim dalgalanmaları önlenecek olup, büyük çapta enerji kesintilerinin önüne geçilecektir.

-2020 yılında Uzmanların da yer aldığı KTEMO Enerji Politikaları Komitesi tarafından hazırlanan raporda da belirtildiği üzere, arz güvenliği ve sürdürülebilir bir enerji yapısı için;

- kısa vadede, yatırım gerektirmeyen ve de KIB-TEK’in elinde bulunan mevcut elektronik sayaçlardan alınacak veriler ile analizlerin tamamlanması,

- enerji verimliliği tüzükleri ve teşviklerinin ivme kazandırması adına ivedi şekilde uygulamaya konması,

- depolama sistemlerinin decentralized ve centralized olacak şekilde ivedi olarak KIB-TEK tarafınca hayata geçirilmesi gerekmektedir.

- Yeni santral yatırımlarında çift yakıtlı gaz-dizel jeneratör seçimlerinin yapılması.”

