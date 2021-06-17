Yanmış Tava Nasıl Temizlenir? İşe Yarayan Hızlı ve Kolay Yöntemler

Bir tavayı yaktıktan sonra kurtarmanın hızlı yollarını mı arıyorsunuz? Yanmış tava nasıl temizlenir? Çok fazla zaman almayan yanmış bir tavayı temizlemenin birkaç yolu vardır. Bu on seçenekten biri mutlaka işinize yarayacaktır!

Yanmış tavaları çeşitli şekillerde temizleyebilirsiniz. Tencerenin malzemesine ve elinizde ne olduğuna bağlı olarak malzeme seçimine dikkat etmek gerekir.

Paslanmaz Çelikten Yanmış Lekeleri Soda ve Sirke ile Çıkarın

Yapışmaz tava söz konusu olduğunda, onları temizlemek için sirke ve kabartma tozu yöntemini kullanabilirsiniz.

50/50 sirke ve su çözeltisi yapın. (İhtiyacınız olan miktar tavanızın boyutuna bağlıdır; her birinden yarım bardak iyi bir başlangıç ​​noktasıdır).

Sirke ve su karışımını belirli bir derinliğe kadar tavaya dökün.

Yanmış tavayı bir ocağa yerleştirin ve sirke ve su solüsyonunu kaynayana kadar ısıtın.

60 saniye kaynatın ve sonra içindeki çözeltiyi dökün.

Tencerenin dibine ince bir tabaka halinde kabartma tozu serpin ve şimdi yanık izlerini ovmayı deneyin.

Yanmış tavayı karbonatla temizleyebilirsiniz

Tencerenin içini ve dışını temizlemek için kabartma tozu da yapabilirsiniz. Özellikle yağlı yiyeceklerde işe yaradığını göreceksiniz.

Bir kaseye yaklaşık 1/4 fincan kabartma tozu koyun. (Yanmış tava büyükse, daha fazlasına ihtiyacınız olabilir.)

Bir çay kaşığı su koyarak karıştırın ve bir macun oluşana kadar gerektiğinde ilave damlalar ekleyin.

Kabartma tozu hamurunu yanmış yüzeye yayın.

Neredeyse kuruyana kadar oturmasına izin verin.

Ovma telini ıslatın ve dairesel hareketlerle fırçalayın.

Tavayı durulayın ve kurumasını bekleyin.

Tavaya yapışmış geçmeyen kalıntılar hala duruyorsa, işlemi tekrarlayın veya farklı bir yöntem deneyin.

Yanmış tavayı limonla temizleyin

Beyaz sirke, yanık izlerini kesen tek asit değildir. Taze bir koku için limonu alın ve ovmaya hazırlanın.

Limonu küçük parçalara bölüm. 4-8 parça arası uygundur.

Tavaya biraz su ekleyin

Limonları ve suyu yanmış tavada kaynatın.

Tavayı bu şekilde soğumaya bırakın.

Suyu boşaltın ve yanıkları çıkarmayı deneyin.

Sıradan prosedürünüzü kullanarak yıkayın, ardından kurumaya bırakın.

Kavrulmuş tuz ile yanık tava temizliği

Tuz, kabartma tozundan biraz daha fazla serttir, böylece gerçekten yapışmış yanıklar üzerinde daha etkili olabilir. Ancak yapışmaz tavalar için tuz yöntemini kullanmak istemezsiniz. Yanık tavanızı bir miktar tuzlu su ile kaynatın. Daha sonra suyun bir kısmını dökerek soğutun içine bir miktar daha tuz ekleyerek ovmayı deneyin. Yanıklardan kurtulamıyorsanız karbonat yöntemiyle birleştirebilirsiniz.

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17/06/2021 17:56