Yansane ve Conte'ye otopsi yapıldı

Mangal kömüründen zehirlendikleri düşünülen Yansane ve Conte’ye otopsi yapıldı

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26/12/2020

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Yansane ve Conte'ye otopsi yapıldı

Gönyeli’de kaldıkları ikametgahta 23 Aralık’ta ölü bulunan Abdoulaye Yansane  (E-34) ve Bangaly Conte’ye (E-30) kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için otopsi yapıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, söz konusu şahıslara dün yapılan otopsilerde kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilecek tetkikler için doku örnekleri alındı.

Öğrenci oldukları öğrenilen Yansane ve  Conte’nin ısınmak için yaktıkları mangal kömüründen çıkan karbon monoksit gazından zehirlenerek öldükleri üzerinde duruluyordu.

 

26/12/2020 10:52
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TAGS: Bangaly Conte, Yansane, Conte, Abdoulaye Yansane,
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