Yapacağız, edeceğiz kelimelerine karnımız tok - Kamil Kolcu yazdı

Işıklı sahalarımız, tartan pistlerimiz, spor salonlarımız çim sahalarımız var.

Tesislerimiz mükemmel.

Milyarlar harcadık tüm bunlar için.

Oysa sporcu altyapısına 5 yıl önce tesisleşmeye harcadığımız paranın üçte birini harcasak, bugün uluslararası alanda vardık.

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Eğri oturalım doğru konuşalım.

Denizi aşacak yetenek bireysel branşlardadır.

Merhum Mete Adınır’ı saymazsak, Türkiye’de futbolda tutunan yok.

Bugünlerde Galatarasay’la sözleşme imzalayan bir de Ahmet Sivrimiz var.

O kadar.

Destek mi olacağız köstek mi onu da zaman gösterecek.

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Uluslararası alana çıkabileceğimiz birçok branşa olabilir ama, başarı sağlanacak tek branş atletizmdir.

Basketbolda dünya ile yarışamayız, voleybolda yanına bile yaklaşamayız.

Keza hentbolda da…

Atletizm dışında kalan diğer sportif branşlarda sadece Türkiye’ye gittik, derece aldık geldikten öteye geçemeyiz.

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Son yılarda Yiğitcan Hekimoğlu ile bazı kapıları zorluyoruz.

Gururlanıyoruz, seviniyoruz, alkışlıyoruz.

Yiğitcan’ın bugün gittiği bu yolda 1990’larda da gidenler vardı.

Bugün kayıplar.

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Eğer kendimizi aşmak istiyorsak çok çalışmak bir yana, doğru ve bilimsel çalışmalıyız.

Öyle yetenekler bulmalıyız ki, tüm dünyanın gözüne sokmalıyız.

Öyle dereceler yapmalıyız ki dünya görsün.

Hayal mi?

Atıyorsun be Kamil de diyebilirsiniz.

Ama şu gerçek var; Eğer sandviçle, kolay, bilimsel çalışmadan uzak antrenman programlarıyla 400 metrede 47.02 koşan bir Ömer Yalçıner varsa, köşede bucakta daha çok yeteneğimiz var demektir.

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Yapacağız, edeceğiz kelimelerine karnımız tok anlayacağınız.

Konumuz dışında olacak belki ama yeni hükümetten “spor” kelimesini sadece hükümet programı okunurken duydum. Bir iki açıklama da gazetelerde okudum. O kadar. Hepsi yapacağız edeceğiz.