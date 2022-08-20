Yapay kaslardan oluşan 'akıllı kumaş' geliştirildi

Avustralya’da bir grup mühendis, yapay kaslardan oluşan akıllı kumaş geliştirdi. Söz konusu kumaşların programlanabilir olduğu belirtildi.

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20/08/2022

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Yapay kaslardan oluşan 'akıllı kumaş' geliştirildi

Nation Thailand’ın haberine göre, mühendisler, yumuşak robotların ve giyilebilir dış iskeletlerin geleceğine ışık tutacağına inanılan akıllı bir kumaş üretti.

Ekip, yapay kasları içeren teknolojinin, kelebek ve çiçek formundaki kumaşlar üzerinde çalıştığı görüntülerini paylaştı. Burada, çiçek ve kelebek formundaki kumaşların esnekliği ve hareket halinde olduğu görülüyor.

Çalışmanın grup lideri Thanh Nho Do, ilerleyen zamanlarda bu teknolojinin "Iron Man ya da Spiderman" gibi çeşitli kostümlerde de kullanılabileceğini ifade etti.

Do, kullanılan materyallerin oldukça esnek ve insan vücuduna çok uyumlu olduğunu aktardı.

20/08/2022 14:02
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TAGS: Yapay kas, akıllı kumaş,
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