Yapay zekâ dünyası karıştı: Sam Altman, kendi şirketinden kovuldu

Yapay zekâ dünyası için şaşırtıcı bir gelişme yaşandı.

OpenAI şirketinin kurucusu ve CEO'su Sam Altman'ın, şirketin yönetim kurulu tarafından "kovulduğu" duyuruldu ve şirket ile yönetim kurulundaki görevini derhal bırakacağı açıklandı. Şirket CTO'su Mira Murati'nin geçici CEO olarak atandığı da belirtildi.

Sebebi "iletişim sorunları"

OpenAI yönetim kurulu, Altman'ın görevden alınmasının ardında yatan sebebi de iletişim sorunları olarak gösterdi. Yapılan açıklamaya göre Altman, yönetim kurulu ile iletişiminde tutarlı ve samimi değildi, bu da yönetim kurulunun sorumluluklarını yerine getirebilmesini engelliyordu. Bu durum gerçekleştirilen "dahili bir inceleme süreci" ile ortaya çıkarıldı. Yönetim kurulu bu nedenle Altman'ın artık OpenAI şirketine liderlik etmeye devam edebileceğine güvenleri kalmadığının altını çizdi.

Popüler YZ sohbet robotu ChatGPT'nin sahibi olan OpenAI, Altman'a "şirketin kuruluşu ve büyümesine katkılarından dolayı" teşekkür ederken, Mira'nın geçici CEO rolüne uygun olacağı da ifade edildi.

OpenAI'ın yönetim kurulunda şirketin Baş Bilim İnsanı Ilya Sutskever, Başkan ve Yönetim Kurulu Başkanı Greg Brockman'ın yanı sıra, şirkette sermayesi bulunmayan bağımsız danışmanlar yer alıyor. Bunlar da Quora CEO'su Adam D'Angelo, teknoloji girişimcisi Tasha McCauley ve gizlilik danışmanı Helen Toner. Altman, şirketten ayrılmadan önce CEO'luk rolünün yanı sıra, bağımsız danışman olarak da kabul ediliyordu.

OpenAI'da yaşanan bu çalkantıdan etkilenenler sadece Altman ve Murati değil. Greg Brockman da başkanlık görevini bırakıyor ancak şirkette kalmayı sürdürecek ve yeni CEO'ya bağlı olarak çalışacak.

Steve Jobs da 1985 yılında kendi kurduğu Apple'dan kovulmuştu.