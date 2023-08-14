Yapay zekâ şifreleri nasıl çözer?

Şarku’l Avsat’ın ABD merkezli Fox News’ten aktardığına göre yayınlanan yeni bir çalışmada araştırmacılar, klavyedeki bir tıklamanın yoğunluğu ve uzunluğu konusunda eğitilmiş bir yapay zeka modeli kullandı. Model MacBook Pro’ya uygulandı ve böylece dinlediği tıklamaları yüzde 95 oranında buldu.

Model, tıklamanın yoğunluğuna ve uzunluğuna odaklandı. Yani tıklama sesinin yüksekliğini değil yazma yöntemini analiz etti. Araştırmacılar aynı teoriyi Zoom ve Skype uygulamaları aracılığıyla yapılan aramalar sırasında da test etti. Yapay zeka modeli yüzde 90 doğrulukla tıklamaları dinleyerek kelimeleri yeniden yazmayı başardı.

Bu, yapay zekanın video bağlantısı sırasında ekranı paylaşmasanız bile, sadece klavyedeki parmak tıklamalarınızı dinleyerek şifreleri ve hassas verileri çalabileceği anlamına geliyor.

Hackerler, bilgisayarınızda veya cep telefonunuzda mikrofonu açarak cihazınıza kötü amaçlı yazılımlar indirebilir ve klavyedeki tıklamaları dinleyerek şifrelerinizi ele geçirebilir. Bu yöntem karmaşık görünse de imkansız değil. Buna dikkat etmelisiniz...

Güçlü şifreler kullanmalı, periyodik olarak değiştirmelisiniz. Bir şifre yönetimi uygulaması kullanmak, yapay zekanın iki ana nedenden dolayı şifre çalmasını önlemeye yardımcı olacaktır. Birincisi, şifre yönetimi uygulamalarının şifreyi otomatik olarak doldurmasıdır. Bu da klavyeden yazma ihtiyacını azaltır ve yapay zeka tıklamaları dinleyemez.

İkincisi ise bu uygulamaların her hesap için farklı bir şifre oluşturmasıdır. Bu nedenle şifrelerden biri sızdırılmış olsa bile hesaplarınızın geri kalanı güvende olacaktır.

Şifrenin yanında bir kod gerektiren iki adımlı giriş özelliğini kullanmak. Bu, yapay zekanın şifreyi tahmin etmesi durumunda yeni bir koruma katmanı ekler.

Hackerlerin klavyedeki tıklamaları kaydetmek için mikrofonu hedefleyen kötü amaçlı yazılımları indirmek için kullanabilecekleri kötü amaçlı veya şüpheli dosyaları yüklemeyi engelleyen bir virüs programı kullanmak.