Yapay zekâ şirketinde kriz bitmiyor… Çalışanlar istifa ile tehdit etti

Teknoloji dünyasının dikkat çeken girişimlerinden biri olan OpenAI’de yaşanan krizler devam ediyor. Şirketin CEO’su Sam Altman görevden alınmış ve hatta Altman ile beraber şirketin kurucu ortağı Greg Brockman da istifa etmişti. Brockman ile Altman’ın şirketten ayrılması üzerine bazı uzmanlar da işlerini bırakarak ikiliye katılmıştı.

Yaşananlardan hemen sonra ise Microsoft’tan Satya Nadella Altman ile Brockman’ın ekibe katıldığını duyurmuştu.

Ancak OpenAI krizleri bitecek gibi durmuyor. OpenAI’nin 730’dan fazla çalışanı, startup’ın yönetim kurulu istifa edip Sam Altman’ı yeniden görevine getirmediği sürece istifa edeceklerini söylüyor.

Şirketin 730’dan fazla çalışanı, yönetim kurulu istifa edip Sam Altman’ı, kurucu ortak ve eski başkan Greg Brockman’la birlikte yeniden CEO olarak görevlendirmediği sürece ayrılma tehdidinde bulunan açık bir mektubu imzaladı.

Mektupta şu satırlara yer verildi: “Sam Altman’ı görevden aldığınız ve Greg Brockman’ı yönetim kurulundan çıkardığınız süreç, çalışmaları tehlikeye attı ve şirketimize zarar verdi. Davranışlarınız, OpenAI’yi denetleme yeterliliğine sahip olmadığınızı açıkça ortaya koydu.”

OpenAI personeli mektuplarında yönetimi, Microsoft’ta Altman’a katılmakla tehdit ediyor: “Microsoft, katılmayı seçmemiz durumunda bu yeni yan kuruluşta tüm OpenAI çalışanları için pozisyonlar bulunduğuna dair bize güvence verdi.”

Dikkat çekici bir şekilde, mektubun imzacıları arasında şirketin baş bilim insanı ve ilk etapta Altman’a karşı yönetim kurulu darbesini koordine etmekle suçlanan yönetim kurulu üyesi Ilya Sutskever de yer alıyor. Pazartesi günü OpenAI’nin yaklaşık 770 çalışanından 738’i, yani şirketin yaklaşık yüzde 95’i mektubu imzaladı.

Mektubun yayınlanmasından kısa bir süre önce de Sutskever, X’te şunları paylaşmıştı: “Yönetim kurulunun eylemlerine katıldığım için derin pişmanlık duyuyorum. Hiçbir zaman OpenAI’ye zarar vermeyi düşünmedim. Birlikte kurduğumuz her şeyi seviyorum ve şirketi yeniden birleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.”

Yaşananlardan hemen sonra ise Microsoft’tan Satya Nadella Altman ile Brockman’ın ekibe katıldığını duyurmuştu.

Ancak OpenAI krizleri bitecek gibi durmuyor. OpenAI’nin 730’dan fazla çalışanı, startup’ın yönetim kurulu istifa edip Sam Altman’ı yeniden görevine getirmediği sürece istifa edeceklerini söylüyor.

Şirketin 730’dan fazla çalışanı, yönetim kurulu istifa edip Sam Altman’ı, kurucu ortak ve eski başkan Greg Brockman’la birlikte yeniden CEO olarak görevlendirmediği sürece ayrılma tehdidinde bulunan açık bir mektubu imzaladı.

Mektupta şu satırlara yer verildi: “Sam Altman’ı görevden aldığınız ve Greg Brockman’ı yönetim kurulundan çıkardığınız süreç, çalışmaları tehlikeye attı ve şirketimize zarar verdi. Davranışlarınız, OpenAI’yi denetleme yeterliliğine sahip olmadığınızı açıkça ortaya koydu.”

OpenAI personeli mektuplarında yönetimi, Microsoft’ta Altman’a katılmakla tehdit ediyor: “Microsoft, katılmayı seçmemiz durumunda bu yeni yan kuruluşta tüm OpenAI çalışanları için pozisyonlar bulunduğuna dair bize güvence verdi.”

Dikkat çekici bir şekilde, mektubun imzacıları arasında şirketin baş bilim insanı ve ilk etapta Altman’a karşı yönetim kurulu darbesini koordine etmekle suçlanan yönetim kurulu üyesi Ilya Sutskever de yer alıyor. Pazartesi günü OpenAI’nin yaklaşık 770 çalışanından 738’i, yani şirketin yaklaşık yüzde 95’i mektubu imzaladı.Mektubun yayınlanmasından kısa bir süre önce de Sutskever, X’te şunları paylaşmıştı: “Yönetim kurulunun eylemlerine katıldığım için derin pişmanlık duyuyorum. Hiçbir zaman OpenAI’ye zarar vermeyi düşünmedim. Birlikte kurduğumuz her şeyi seviyorum ve şirketi yeniden birleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.”