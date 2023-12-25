Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti protokolünün de katılımlarıyla Yapay Zekâ ve Güvenlik konulu sempozyum düzenlendi.

Sempozyum üniversitenin Alayköy kampüsünde yeni binanın konferans salonunun açılışı ile birlikte gerçekleştirildi.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, sempozyum konuşmacıları arasında, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi Dr. Mustafa Kurtaran, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi Doç. Dr. Ekrem Çetintürk, Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanı Yaşar Şimşek, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü Dr. Mehmet Ökmen, Polis Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Töngür yer aldı. Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi Prof. Dr. Feridun Yenisey da oturum başkanı olarak sempozyumu yönetti.

Sempozyum açılışında, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Toycan, Mütevelli Heyeti Başkanı Eral Osmanlar, günümüzde hayatımızın birçok alanında giderek daha fazla kullanılan Yapay Zeka konusunun önemi hakkında giriş konuşmalarını yaptı.

Yapay Zeka ve Güvenlik Sempozyumu, üç oturumda gerçekleşti ve şu konular ele alındı;

“Yapay Zeka’nın Tanımı, Kamusal Hizmetlerde Yapay Zeka kullanımı, Önleyici kolluk tedbirlerinde Yapay Zeka Kullanımı ve Bunların Delil Değeri, Kamu Yönetiminde Yapay Zeka Kullanımı, Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zeka kullanımı, Yapay Zeka ve Kriminoloji, Polisin Görev ve Yetkileri, Türkiye’de Adli Kolluk ve Önleyici Kolluk, Kolluğun Zor ve Sliah Kullanma Yetkisine İlişkin Mevzuat, CGK Kararları Işığında Kolluğun Silah Kullanma Yetkisi, AİHM ve AYM Kararları Işığında Kolluğun Silah Kullanma Yetkisi, Zor Kullanma Yetkisinde Sınırların Aşılması ve Yapay Zeka Kullanımının Temel Haklar Karşısında Fayda ve Zararları”