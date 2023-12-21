Yapay zeka artık ne zaman öleceğimizi de tahmin ediyor!

Danimarka Teknik Üniversitesi’nden uzmanlar, ABD’li meslektaşlarının da desteğiyle çok geniş bir “veri havuzu”nu kullanarak “life2vec” adı verilen, yapay zekâya sahip bir bilgisayar programı geliştirdi. Yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT gibi çalışan “life2vec”e kişilerle ilgili meslekten sağlığa kadar onlarca veri yüklendi.

Bunlar, 2008’den 2016’ya uzanan verileri kapsıyordu. Life2vec, bu verileri kullanarak kişilerin ne kadar para kazandığıyla ve ne zaman ölecekleriyle ilgili değerlendirmeler yaptı. Yapay zekânın tahminlerinin yüzde 78 oranında doğru olduğu belirlendi.

DOĞRU TAHMİN ETTİ

Bu tespite, nüfus verilerine dayanılarak varıldı. Life2vec, 2020 yılına kadar olan bir süreçte söz konusu kişilerin dörtte üçünden fazlasında kimlerin öldüğünü doğru tahmin etti. İlginç olan ise programın, erkek olmayı, erken ölmek açısından risk grubunda değerlendirmesiydi.

ERKEN ÖLÜM FAKTÖRLERİ

Erken ölüm faktörleri arasında erkek olmanın yanı sıra zihinsel sağlık problemine sahip olmak da yer aldı. Yüksek gelir sahibi olmak ve lider rolünde bulunmak ise daha uzun yaşamanın etkenleri arasında sayıldı.

Ekip başkanı Sune Lehmann, elde ettikleri verilerin sakıncaları nedeniyle kamuya açık olmadığını söyledi.