Yapay zeka destekli uygulama enfeksiyon teşhis etti

Bilim insanları tarafından geliştirilen yapay zeka destekli telefon uygulaması kulak enfeksiyonlarını ya da akut orta kulak iltihabını doğru şekilde teşhis edebildi.

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06/03/2024

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Yapay zeka destekli uygulama enfeksiyon teşhis etti

ABD'deki Pittsburgh Üniversitesinde yapılan araştırmaya göre, bilim insanları akut orta kulak iltihabı tanısında doğruluğu artıracak uygulamayı geliştirmek için 2018-2023'te üniversite hastanesine gelen 635 çocuğun kulak zarlarının çekildiği 1151 videoyu bir araya getirdi.

Araştırmacılar, kulak zarının şekli, konumu, rengi ve saydamlığı gibi özelliklerini inceleyerek akut orta kulak iltihabını tespit etmek amacıyla iki farklı yapay zeka modeline 921 video yükledi.

Her iki model de kulak enfeksiyonlarını yüzde 93 doğrulukla akut orta kulak iltihabından ayırt edebildi. Seviyelerine göre doktorların bu hastalıkları tespit etme oranı ise yüzde 30 ila 84 arasında değişiyor.

Araştırmacılar, en yaygın çocukluk çağı enfeksiyonlarından biri olan akut orta kulak iltihabının diğer kulak rahatsızlıklarından ayırt edilmesinin zorluğundan dolayı yeni geliştirilen yapay zeka destekli telefon uygulamasının doktorlara yardımcı olabileceğini belirtti.

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli Profesör Alejandro Hoberman, akut orta kulak iltihabının genellikle yanlış teşhis edildiğini belirterek, "Yanlış teşhis gereksiz antibiyotik tedavisiyle sonuçlanmakta ve bu da mevcut antibiyotiklerin etkinliğini tehlikeye atabilmektedir." ifadesini kullandı.

Hoberman, geliştirilen uygulamanın doğru tanıyı koymaya ve doğru tedaviye yönlendirmeye yardımcı olduğunu kaydetti.

Araştırmanın sonuçları, JAMA Pediatrics dergisinde yayımlandı.

06/03/2024 20:28
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TAGS: Yapay zeka, enfeksiyon
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