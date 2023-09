Yapay Zeka Drake Ve The Weeknd’in Sesiyle Şarkı Yaptı

"Starboy", "Blinding Lights" ve "Save Your Tears" gibi hit parçalara imza atan ünlü şarkıcı The Weeknd ile Grammy ödüllü rapçi Drake'in sesleri yapay zeka tarafından kullanılmış ve "Heart On My Sleeve" adlı bir şarkı ortaya çıkmıştı. Ghostwriter adlı sanatçının şarkısı, gelecek yıl Grammy Ödülleri'ne aday gösterilebilecek.

Ünlü rapçi Drake ile son dönemin parlayan isimlerinden The Weeknd, yeni bir şarkıda bir araya geldi. Ancak, ikili bu şarkı için stüdyoya girmedi bile. Yapay zeka ikilinin seslerini klonlayarak bir şarkı hazırladı.

"Ghostwriter" adını kullanan bir sanatçı tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulan "Heart On My Sleeve" adlı şarkı dinlenme rekoru kırdı. Kısa zamanda binlerce dinlenmeye ulaşan yapay zekanın ürettiği şarkı, platformlardan kaldırılmıştı. Ancak şarkı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Şarkı, Grammy değerlendirmesine sunuldu. Recording Academy'nin CEO'su Harvey Mason Jr., The New York Times'a verdiği röportajda "Şarkıyı bir insan yazdığı için kesinlikle uygun" dedi.

Şarkı, Grammy Ödülleri'nde En İyi Rap Şarkısı ve Yılın Şarkısı ödüllerine aday gösterildi.

The Recording Academy, geçtiğimiz aylarda Grammy Ödülleri'nde bazı değişikliklere imza attı. Müzik dünyasının enlerinin seçildiği törende "yalnızca insanların yarattığı" çalışmalar yarışabilecek.

Bir insan tarafından yaratılmayan hiçbir çalışma, Grammy Ödülleri'ne aday gösterilemeyecek. Eğer kişi, çalışmaya "anlamlı" bir katkıda bulunuyorsa yapay zeka kullanımına izin verileceği bildirildi.

Ghostwriter isimli sanatçı, şarkıyı kendi ürettiği için kurala uyuyor. Şarkıcının Grammy Ödülleri'ne aday gösterilip gösterilmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

09/09/2023 19:51