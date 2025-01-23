Yapay zeka için teknik komite kurulacak

Rum Bakanlar Kurulu, yapay zeka konusunda uzmanlardan oluşan bir teknik komite kurulmasını onayladı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Bakanlar Kurulu’nun, yapay zekanın Kıbrıs’ta kullanılması, entegrasyonu ve diğer unsurlarına ilişkin tavsiye verme niteliğine sahip olacak bir komite kurulmasını onayladığını yazdılar.

Gazete, kurulacak “AI Taskforce” komitesinin bilim adamları ve uzmanlardan oluşacağını belirterek 10 kişilik komitede yer alan isimlere de yer verdi.