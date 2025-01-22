''Yapay Zeka ile Rekabetçi Sanayi: Stratejiler ve Uygulamalar'' Paneli düzenlendi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi işbirliğinde “Yapay Zeka ile Rekabetçi Sanayi: Stratejiler ve Uygulamalar” başlıklı panel düzenlendi.

KTSO Konferans Salonu'nda yer alan panelde, Yapay Zeka Derneği Başkanı, BİB Yazılı Savunma Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Serhan Koyuncugil, yapay zeka hakkında sunum yaptı.

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Menekay ise, panelin açılışında yaptığı konuşmada, yapay zekanın endüstriyel süreçlerde verimliliği artırma, maliyetleri düşürme, üretim kalitesini iyileştirme ve rekabet gücünü artırmak için önemli bir araç haline geldiğini kaydetti. Menekay, yapay zekanın sanayi sektöründe de önemli bir rolünün olduğuna değinerek, kritik bir rol oynadığını belirtti.

KTSO Genel Sekreteri Erçin Tekakpınar da, yapay zeka uygulamalarının herkesin hayatına girmeye başlamasının ardından belli mesleklerin yok olacağının söylendiğine dikkat çekti. Tekakpınar, iş dünyası ve sanayi sektöründe yapay zekanın nasıl kullanılabileceğine yönelik çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı.