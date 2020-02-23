Yapay zeka, kişinin suç işleme eğilimini tespit edebiliyor!

Risk değerlendirme algoritmaları olası suçları tahmin etme konusunda uzmanlara ve şartlı tahliye kurullarına sık sık kimin parmaklıklar ardında kalacağına karar vermede yardımcı oluyor. Fakat bu tip sistemler ırksal önyargılar gösterdiği için pek çok kez sert biçimde eleştirilmişti ve bazı araştırmalar da algoritmalardan şüphe duymak açısından gerekçe sunmuştu.

2018 yılında gönüllü kişiler ve risk değerlendirme aracı COMPAS‘ın karşı karşıya getirildiği araştırmanın sonucunda; insanların yeni bir suç konusunda yazılım kadar tahmin yürütebildiği ortaya konmuştu.

Yeni gerçekleştirilen bir dizi deney, insanlara tahminlerinin doğruluğu konusunda geri bildirim verildiğinde ve her bir suçluya dair sınırlı bilgi sağlandığında algoritmalar kadar tahmin yapabildiğini doğruladı.

Fakat geri bildirim yapılmadığında ya da suçluların profillerine dair detay verilmediğinde insanlar bilgisayarlardan daha kötü tahminde bulunuyor.

Gerçekte koşullarda suç konusunda karar vermesi gereken yetkililer hemen geri dönüş alamıyor ve yanlış karar vermemek için vakalar üzerine uzun süre çalışıyor.

Science News‘in haberine göre, 14 Şubat’ta Science Advances isimli bilimsel yayında yayımlanan makale; gerçekçi koşullar altında yapay zeka algoritmalarının, suçluların yeniden suç işleme eğilimini tahmin etme konusunda insanlardan üstün olduğunu ortaya koyuyor.

Stanford Üniversitesi’nden Sharad Goel ve meslektaşları 2018 yılındaki çalışmanın kurulumunun benzerini yaparak çalışmaya başladı. İnternet üzerinden katılan gönüllüler, cinsiyet, yaş, önceki tutuklanma sayılarını içeren 50 suçluya dair kısa tanımları okudu ve her biri için iki yıl içinde yeniden tutuklanıp tutuklanmayacağına dair tahminde bulundu.

23/02/2020 17:08