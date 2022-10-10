Yapay Zeka Konusunda DAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Türksoy’un Bilgisine Başvuruldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Türksoy, 40 farklı ülkeden 500 üyesi olan Avrupa Halkla İlişkiler Eğitimi ve Araştırma Birliği – European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA) tarafından düzenlenen EUPRERA People başlıklı etkinliğe davet edildi. Söz konusu etkinlikte, kariyerlerinde önemli başarılara imza atmış EUPRERA üyelerinin, Halkla İlişkiler Eğitimi ve Araştırmaları alanındaki konularda bilgilerine başvuruluyor. Etkinlik kapsamında, Doç. Dr. Türksoy, 4 Ekim 2022 Salı günü, EUPRERA’nın resmi YouTube kanalına yapay zekanın halkla ilişkiler profesyonellerinin günlük kariyerlerine nasıl entegre olabileceğine ilişkin röportaj verdi.

Küresel Rekabette Yapay Zekanın Yeri

Röportajda; 2022 yılında, Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi’nde “Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Gazeteciliğin Geleceği: Yapay Zeka Uygulamaları İletişim Mesleğini Nasıl Dönüştürecek ve Toplum Bunu Neden Önemsemeli?” başlıklı bilimsel makalesi yayınlanan Doç. Dr. Türksoy’a halkla ilişkiler profesyonellerinin yapay zeka enstrümanlarını nasıl kullanmaları gerektiğiyle ilgili sorular yöneltildi. Son dönemde hızla gerçekleşen ve pandemi sebebiyle daha da hızlanan dijital dönüşümün hızlanma trendini korumasının beklendiğini ve böylece yapay zeka teknolojilerinin de yaşamın her alanını etkilemeye başladığını aktaran Doç. Dr. Türksoy, dünyada pek çok perakende reklam ve pazarlama firmalarının küresel pazarda yapay zekanın etkilerini şimdiden görmeye başladığına dikkat çekti.

Halkla İlişkiler Alanında Büyük Verilerin Analizi

Yapay zeka alanında gerçekleşen ilerlemelerin, halkla ilişkiler profesyonellerinin de kendi alanlarında bu teknolojiyi etkili olarak kullanabilmelerini sağladığını ifade eden Doç. Dr. Türksoy, bunun için halkla ilişkiler profesyonellerinin ne gibi donanımlara ihtiyacı olduğundan bahsetti. Öncelikle istatistiki bilgileri okumanın ve bu verileri yorumlayarak müşterilerle iyi ilişkiler kurulmasının önemine işaret eden Doç. Dr. Türksoy, diğer yandan başarılı halkla ilişkiler kampanyalarının da bu şekilde yürütülebileceğini kaydetti. Halkla ilişkiler profesyonellerinin yapay zeka enstrümanlarını verimli bir şekilde kullanabilmek için kendilerini yetiştirmeleri gerektiğini belirten Doç. Dr. Türksoy, şu anda piyasada kullanılan ve internet ile sosyal medya mecralarında yer alan büyük verilerin analizine imkan veren Brandwatch ve Talkwalker gibi yapay zeka enstrümanlarını örnek olarak gösterdi. Doç. Dr. Türksoy, halkla ilişkiler profesyonellerinin rakiplerinin bir adım önünde olabilmeleri için gelişen teknolojiyi yakından takip etmeleri ve bu tür yapay zeka enstrümanlarını öğrenmeleri gerektiğini ifade etti.

DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Türksoy’un röportajı, https://tinyurl.com/yc78ed8b linkinden izlenebiliyor.

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10/10/2022 14:50