Yapay zeka seslendirme sanatçılarını işsiz bırakabilir

Yapay zeka'nın seslendirme konusundaki hızlı ilerleyişi, seslendirme sanatçılarını endişelendiriyor. Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu SAG-AFTRA, sanatçıların seslerinin kopyalarını üretmek için bir yapay zeka ses üretim stüdyosuyla "çığır açan" bir anlaşma yaptığını duyurdu.

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12/01/2024

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Yapay zeka seslendirme sanatçılarını işsiz bırakabilir

Oyunlarda yapay zeka kullanımı son zamanlarda hararetli bir tartışma konusu haline geldi, çok oyunculu çevrimiçi oyun The Finals'da yapay zeka seslendirmeleri kullanması oyuncuların ve seslendirme sanatçılarının tepkisine yol açmıştı. Yapay zeka ses üretim şirketi Replica Studios ile yapılan anlaşma sendikalı seslendirme sanatçılarını endişelendirdi. İşsizlikle karşı karşıya kalma durmu olan sanatçılar protesto için sokağa döküldü.

SESLERİNİN KOPYALANMASINI İSTEMİYORLAR

Seslendirme sanatçıları, SAG-AFTRA'nın 2023 yılında yapay zeka kullanan film ve televizyon stüdyolarından korunmak için aylarca süren greve öncülük etmesinin ardından yaptığı bu anlaşmanın amacıyla çeliştiğini söyledi. Birliğin baş danışmanı Duncan Crabtree-Ireland seslerinin ve performanslarının kullanılması konusunda sanatçıların tam bilgilendirildiğini ve sanatçılarıdan onay alındığını söylese de, Guinness tarafından video oyunlarında en üretken kişi olarak anılan seslendirme sanatçısı Steve Blum, tanıdığı "hiç kimsenin" anlaşmayı onaylamadığını söyledi.

Steve Blum'u destekleyen açıklamalarda bulunan sanatçılar seslerinin kopyalanmasını istemediklerini söyledi..

Sektördeki pek çok kişi anlaşmayı överken,seslendirme sanatçıları bu anlaşmanın pek çok seslendirme işi için canlı insanların yerini yapay zekanın almasına kapı açtığını söyledi.

HOLLYWOOD OYUNCULARININ GREVİ SONLANDI

ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçılarının (AFTRA) iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattıkları grev, 4 ayın sonunda, sendika üyelerinin Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile varılan anlaşmayı kabul etmesinin ardından geçtiğimiz ay sona ermişti.

12/01/2024 09:20
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TAGS: Yapay zeka s, eslendirme, sanatçıları, işsiz,
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