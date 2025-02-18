Yapay zeka, Süper Lig şampiyonunu belirledi: Puan farkına kadar hesapladı

Türkiye'nin kilitlendiği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Euro Club Index'ten çarpıcı bir tahmin geldi. Ünlü futbol veri sitesi Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyecek takıma dair tahminini açıkladı.

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda sezonun en kritik maçına artık sayılı günler kaldı. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 24 Şubat'ta karşı karşıya getirecek dev derbi öncesi futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacak takıma dair tahminini duyurdu.

Yapılan tahminde Süper Lig'den düşecek takımlara da yer verildi. Buna göre ligde son 4 basamak sırasıyla Kayserispor, Bodrum FK, Hatayspor ve Adana Demirspor şeklinde olacak.

Avrupa potasında yer alacak takımlar olarak ise 3. sırada Beşiktaş, 4. sırada ise Samsunspor gösterildi.

Mevut puanı 38 olan Beşiktaş'ın ligi 64 puanla noktalayacağı tahmin ediliyor.

Süper Lig'de şampiyon olacak takımın ise en yakın rakibine 4 puan fark atacağı öngörüldü.

Euro Club Index'e göre Süper Lig'de sezon sonu Fenerbahçe, 90 puanla 2. sırada yer alacak.

Galatasaray ise 94 puanla 2024-2025 sezonunun şampiyonu olacak.