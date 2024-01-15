Yapay zeka tehlikesi büyüyor! IMF açıkladı: İşlerin yüzde 40'ını etkileyecek

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan yeni bir analize göre, yapay zeka teknolojisi, dünya çapında tüm işlerin yaklaşık yüzde 40'ını etkileyecek.

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15/01/2024

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Yapay zeka tehlikesi büyüyor! IMF açıkladı: İşlerin yüzde 40'ını etkileyecek

IMF Başkanı Kristalina Georgieva "yapay zekanın genel eşitsizliği daha da kötüleştireceğini" söyledi.

Georgieva, ülkelerin "teknolojinin sosyal gerilimleri daha da körüklemesini önlemek" için konuyu ele almaları gerektiğini belirtti.

Yapılan çalışmada yapay zekanın yaygınlaşmasının faydaları ve riskleri mercek altına alındı.

IMF, yapay zekanın gelişmiş ekonomilerdeki işlerin büyük bir bölümünü - yaklaşık yüzde 60'ını - etkileyeceğini söyledi. Söz konusu örneklerin yarısında çalışanlar, üretkenliklerini artırmak için yapay zekadan faydalanabiliyor.

Fakat diğer durumlarda ise yapay zekanın, şu anda insanlar tarafından yürütülen temel görevleri yerine getirme becerisine sahip olacağı öne sürüldü. Bu durum işgücüne olan talebi azaltarak ücretleri etkileyebilir ve hatta işleri ortadan kaldırabilir.

15/01/2024 16:57
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TAGS: Yapay zeka, IMF
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