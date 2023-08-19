Yapay zeka tuş sesinden şifre çalıyor
Son dönemde yaşanan gelişmelerle herkesin ilgisini çeken yapay zeka teknolojileri bu defa internet güvenliğiyle gündemde.
19/08/2023
İngiltere’den Durham, Surrey, and Royal Holloway Üniversitelerinin yürüttüğü araştırmada, yapay zekanın klavyedeki tuş seslerini dinleyerek, yazılanları yüzde 95 doğruluk oranıyla aktarabildiği belirlendi.
Araştırmacıların 2021 model Macbook Pro’daki tuş vuruşlarından çıkan sesleri tanıyacak şekilde kodladığı yapay zeka, Zoom görüşmesi sırasında ve iPhone 13 model bir telefon aracılığıyla mikrofon vasıtasıyla her tuş vuruşunu ayırt etmeyi başardı. Araştırmacılar yapay zeka teknolojilerinin bilgisayar korsanları tarafından bu doğrultuda eğitilmesinin, ciddi güvenlik zafiyetleri oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.