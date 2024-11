Yapay zeka üzgün keçileri tanımayı öğrendi

Bilim insanları bir yapay zeka sistemine, sıkıntılı olan keçileri tespit etmeyi öğretti.

Sistemi üretenler, bunun yalnızca hayvan sağlığını iyileştirmekte değil çocuklara ve konuşmayan diğer hastalara yardımcı olmak için yeni yollar geliştirmekte de fayda sağlayabileceğini söylüyor.

Bir hayvanın acı çekip çekmediğini anlamak genellikle zor olabiliyor ve bunun için veterinerlerin uzmanlığına ihtiyaç duyuluyor. Bir sağlık sorununun çoğu zaman basit bir çözümü bulunsa da çözüm gerektiğini anlamak daha güç olabiliyor.

Araç, acı çeken ve huzurlu keçilerin yüzlerini kayda alarak oluşturuldu. Daha sonra bu videolar, sorun yaşayan keçileri tespit edebilmek üzere eğitilen bir makine öğrenimi sistemine aktarıldı.

Araştırmacılar, sistemin acı çeken keçilerin yüzlerini saptamakta yüzde 62 ila 80 başarılı olduğunu söyledi. Ancak sistemin gelişeceğini ümit ediyorlar.

Bilim insanları, halihazırda yalnızca 40 keçiyle eğitilen ve test edilen sistemin daha fazla keçiyle ve farklı hayvan türleriyle eğitilmesini bekliyor.

Florida Üniversitesi'nden Ludovica Chiavaccini "Hayvanlardaki sorunu çözebilirsek çocuklar ve konuşamayan diğer hastalarda da sorunu çözebiliriz" dedi.

Chiavaccini "Yalnızca hayvanların sağlığıyla ilgili bir konu değil" dedi.

Acı çeken hayvanların kilo almadığını ve daha az üretken olduğunu da biliyoruz. Çiftçiler, hayvanlarda akut ve kronik ağrıyı kontrol etme ihtiyacının giderek daha fazla farkına varıyor.

Çalışma, Scientific Reports'ta yayımlanan Automated acute pain prediction in domestic goats using deep learning-based models on video-recordings (Video kayıtlarında derin öğrenme modelleri kullanarak evcil keçilerde otomatik akut ağrı tahmini) başlıklı yeni makalede anlatıldı.

09/11/2024 23:01