Yapay zeka, Z kuşağı için kariyer katalizörü oldu

Yeni bir ankete göre, Z kuşağı çalışanlarının çoğunluğu işlerinde üretken yapay zeka araçlarını kullanıyor.

Harris Poll ve Google Workspace'in araştırmasına göre Z kuşağı diye tanımlanan çalışanların yüzde 93 kadar çarpıcı bir kısmı haftada iki ya da daha fazla araç kullanıyor. Y kuşağının yüzde 79'u da aynı şeyi yapıyor.

Google sözkonusu bulguları pazartesi günü yayımladı ve kuruluşlar, mühendisler, teknoloji çalışanları, analistler ve ana sermayeleri bildikleri şeyler olan diğerleri gibi ABD merkezli binden fazla "bilgi çalışanından" yanıt aldı.

22 ila 39 yaşındaki katılımcılar iş yerinde liderdi ya da bu role sahip olmayı hedefliyordu.

Google Workspace'in Üründen Sorumlu Başkan Yardımcısı Yulie Kwon Kim yaptığı açıklamada, "Araştırmamız, yeni liderlerin iş yerindeki etkilerini artırmak için yapay zekayı benimsediğini gösteriyor" dedi.

Yükselen liderler yapay zekayı sadece verimlilik için bir araç olarak değil, kariyerlerini geliştirecek bir katalizör olarak kullanıyor.

Anket ayrıca, bu kişilerin yüzde 82'sinin işlerinde yapay zeka araçlarından yararlandığını ve yüzde 70'inin teknolojiyi e-posta taslağı hazırlamak veya dil engellerini aşmak için kullandığını ortaya koydu.

Yazma söz konusu olduğunda, yüzde 88'i yapay zekanın doğru tonu kullanmalarına yardımcı olabileceğini ve yüzde 87'si daha uzun e-postalar yazarken daha rahat olmalarını sağlayabileceğini söyledi.

Ayrıca, yüzde 90'ı yapay zekanın kendileri için not tuttuğunu bilmeleri halinde "hareket halindeyken" toplantılara katılmada kendilerine daha fazla güveneceklerini söyledi.

Google ayrıca, verilerinin yapay zekanın başkalarıyla işbirliği yapma, etkili iletişim kurma ve bir ekibe liderlik etme gibi iş açısından kritik becerileri ölçeklendirmeye nasıl katkı sunabileceğini gösterdiğini söyledi. Örneğin, katılımcıların yüzde 86'sı yapay zekanın liderlerin daha iyi yöneticiler olmasına ve yüzde 47'si de problem çözmeyi geliştirmek için iletişime yardımcı olabileceğini söyledi.

Katılımcıların neredeyse tamamı (yüzde 98'i) yapay zekanın gelecek 5 yılda kendi sektörleri veya işyerleri üzerinde bir etkisi olacağını öngörüyor.

Kwon Kim, "İşin geleceği burada ve yapay zeka destekli" diye ekledi.

Yükselen liderler yalnızca yapay zekayı savunmakla kalmıyor, aynı zamanda bu teknolojiyi iş arkadaşlarıyla iletişimi geliştirmekten stratejik çalışmalar için zaman kazanmaya kadar anlamlı şekillerde kullanıyor.

Google bulguları yayımladı ve katılımcıların neredeyse tamamı, yüzde 98'i, yapay zekanın gelecek 5 yılda sektörlerini etkilemesini beklediğini söyledi (AP)



Google'ın yapay zekanın başarısında büyük mali payları var ve Google Workspace yapay zeka destekli çok sayıda araç içeriyor.

Bu yıl yapay zeka teknolojilerini desteklemek için yeni elektrik kaynaklarına ihtiyaç duyduğunu belirten Google, nükleer enerji şirketi Kairos Power'dan enerji satın alacağını ve ilk küçük modüler reaktörü 2030'a kadar faaliyete geçirmeyi beklediğini açıkladı.

Duyuru, şirketlerin veri merkezleri ve yapay zekadan gelen, hızla artan talebi de karşılayabilecek daha temiz enerji kaynakları arayışının arttığı bir dönemde Microsoft'un benzer bir hamlesinin ardından geldi.