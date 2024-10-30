Yapay zekadan Süper Lig şampiyonluğu için çarpıcı tahmin: İlk 2 arasında uçurum var

Euro Club Index, Süper Lig'de şampiyonluk tahminini güncelledi. Buna göre şampiyonluk ipini göğüsleyecek takım 92 puan toplayacak. İşte Euro Club Index'e göre Süper Lig'de sezon sonu oluşacak puan tablosu ve şampiyonluk ihtimalleri:

19- Adana Demirspor - 18 puan - %0

18- Hatayspor - 28 puan - %0

17- Bodrum FK - 32 puan - %0

16- Kayserispor - 38 puan - %0

15- Alanyaspor - 39 puan - %0

14- Gaziantep FK - 41 puan - %0

13- Çaykur Rizespor - 42 puan - %0

12- Konyaspor - 45 puan - %0

11- Göztepe - 45 puan - %0

10- Kasımpaşa - 46 puan - %0

9- Antalyaspor - 46 puan - %0

8- Sivasspor - 46 puan - %0

7- Eyüpspor - 49 puan - %0

6- Samsunspor - 55 puan - %0

5- Trabzonspor - 56 puan - %0

4- Başakşehir - 59 puan - %0.1

3- Beşiktaş - 78 puan - %5

2- Fenerbahçe - 88 puan - %28.1

1- Galatasaray - 92 puan - %66.9