Yapay zekanın hazırladığı seyahat planı viral oldu

Vietnam'ın Hanoi şehrine tek başına yapacağı seyahat için yapay zekadan 12 günlük bir yolculuk programı oluşturmasını isteyen Singapurlu bir kadın TikTok'ta viral oldu.

Mel diye bilinen 28 yaşındaki kadın, varış ve ayrılma tarihlerinin yanı sıra ziyaret etmek istediği Sa Pa ve Ha Long Koyu gibi birkaç bölgeyi girdi ve yapay zeka hızlıca tam 12 günlük bir program hazırladı.

Mel'in "ChatGPT çöktüğü" için kullandığı Notion AI, Eski Mahalle'yi keşfetmenin ve Hoan Liem Gölü'nü ziyaret etmenin de aralarında yer aldığı önerileriyle, bölgedeki ilgi gören popüler yerleri seçti. Yapay zeka uygulaması restoran önerip seyahat ve check-in vakitlerini de hesapladı.

Yapay zekanın listeyi üretme hızına bazı sosyal medya kullanıcıları şaşkınlıkla bakakalırken, onlara kıyasla şahin gözlü olan diğer kullanıcılar bazı hatalar tespit etti.

Örneğin Notion AI 11. günde Mel'e Hanoi sahilinin yaklaşık 800 km aşağısındaki Ba Na Tepeleri'ni ziyaret etmesini öneriyor.

Kaynak: Independent

Bu habere tepkiniz:



25/03/2023 19:27