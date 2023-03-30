Yapılacak işlemlerde yol kapama izni olmayanlara 1 asgari ücret ceza!

Girne Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre, belediye sınırları içerisinde yapılacak bir işlem esnasında yol kapatılmasının izne tabii olduğu bildirildi.

Belediye’den yapılan duyuruda, izni olmayan kişi veya şirketlere Zabıta Birimi ekipleri tarafından bir asgari ücret ceza uygulanacağı aktarıldı.

Girne Belediyesi'nden yapılan duyuru ise şöyle;

''Girne Belediye sınırları içerisinde yapılacak işlemler (beton dökümü, yük indirme vb.) adına yol kapama (tek şerit veya çift şerit) izne tabii olup, bahse konu durumlarda izni olmayan kişi veya şirketlere, Girne Belediyesi Zabıta Birimi Ekipleri tarafından 1 asgari ücret ceza uygulanacaktır! FM 4117 122 dolar Bahse konu işlemleri yapmak isteyenler 48 saat önceden olmak kaydı ile Girne Belediyesi'ne izin başvurusunda bulunabilirler!''

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30/03/2023 21:08