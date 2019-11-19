Yapılan kazı, saatlerce elektriksiz bıraktı

Gönyeli'de yapılan kazı çalışması bazı bölgeleri saatlerce elektriksiz bıraktı.

KIBTEK'in bilgisi dahilinde olmadan yapılan kazı çalışması sonucunda hasar gören yer altı kablosu nedeniyle saat 13:55’den itibaren; Lefkoşa/Güzelyurt Anayolu’nun Kooperatif Gaz Çemberi ile Öğretmen Evleri arasında kalan kısmının kuzey ve güneyinde kalan yerleşim yerleri,Alayköy Sanayi Bölgesi,Atatürk Caddesi’nin Gönyeli Çemberi ile Gönyeli Camii arasında kalan kısmının kuzey doğusunda olan bölge, Şehit Çocuğu Arsaları Bölgesi, Gönyeli Belediye Binası Batısı, Öğretmen Sosyal Konutları Bölgesi ve Levent İlkokulu Bölgesi saatlerce elektriksiz kaldı.

Elektrik kurumu ekiplerinin çalışması ile saat 16:40 itibari ile bölgeye yeniden elektrik verildi

19/11/2019 17:45