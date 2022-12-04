Yapımcı onayladı: Margot Robbie'li Karayip Korsanları filmi hala gelebilir

Eski eşi Amber Heard ile çalkantılı boşanma süreci nedeniyle prestiji sarsılan Johnny Depp'in yerine Margot Robbie'nin yeni başrol olarak düşünüldüğü Karayip Korsanları serisiyle ilgili yeni bir açıklama serinin yapımcısından geldi.

Geçtiğimiz 15 yıl içinde beş Karayip Korsanları filminde rol alan Johnny Depp’in eski eşi Amber Heard ile tüm dünya gündemini meşgul eden davası ve Heard’ün iddiaları nedeniyle Depp’in Karayip Korsanları serisinden çıkacağı ve Margot Robbie’nin yeni başrol olacağı açıklanmıştı.

Ancak Variety’nin haberine göre, 32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Disney’in ‘kadın başrollü bir korsan’ filmi çekmek istemediğini söylemişti.

ROBBIE'NIN PROJESİ HALA DEVAM EDİYOR

Collider’a konuşan serinin yapımcısı Jerry Bruckheimer ise durumun göründüğünden çok daha farklı olduğunu belirtti. Yapımcı, Robbie’nin başrolünde yer aldığı bir senaryo çalışmasının hala olduğunu ve kadınların başrolünde olduğu bir başka korsan filminin ise olasılık dışı olmadığını belirtti.

Bruckheimer “Seri için iki farklı hikaye üzerinde çalışıyoruz. Bir tanesinin ilerlemesine öncelik veriyoruz. Üzerinde çalıştığımız projeye öncelik vermeye çalışıyoruz” dedi.

Variety’nin haberine göre Robbie’nin projede yer alacağı ilk olarak 2020 yılında açıklanmıştı. The Sunday Times’a konuşan yapımcı, geçtiğimiz mayıs ayında Margot Robbie ile yeni bir Karayip Korsanları filmi geliştirdiklerini belirtmişti. Yapımcı, “İki senaryo üzerinde çalışıyoruz. Biri Robbie’li, diğeri değil” demişti.

Yapımcı, Kaptan Sparrow karakterini canlandıran Johnny Depp'in ise seriye devam etmesinin pek mümkün olmadığını belirtirken “Gelecek henüz belirsiz” ifadesini kullandı.

GERİ DÖNÜYOR DENMİŞTİ

Amerikalı oyuncu Johnny Depp, eski eşi Amber Heard’e açtığı karalama davasından zaferle ayrıldıktan sonra Karayip Korsanları serisine döneceği açıklanmıştı. Serinin yapımcısı Jerry Bruckheimer, oyuncunun altıncı filme dönüp dönmeyeceği ile ilgili “Şu anda değil” açıklaması yaptıktan sonra Depp’in seriye dönmeyeceğine kesin gözüyle bakılmıştı.

Geçtiğimiz haziran ayında ise tüm dünyanın merakla takip ettiği davayı kazanan Depp’in Disney ile anlaşma eşiğinde olduğu belirtilmişti. Yapım şirketinin oyuncuya ulaştığı ve seriye dönüp dönmek istemeyeceğiyle ilgilendiği ortaya çıkmıştı. Dailymail’in haberine göre Depp, 300 milyon dolarlık bir anlaşma ile seriye dönebilir.

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04/12/2022 20:06